VIDEO: Certificat verde la locul de muncă. Anunțul premierului Ciucă

"Este un subiect pe care l-am discutat cu domnul minstru Rafila sâmbătă şi am convenit să găsim acele soluţii prin care certificatul verde să fie reintrodus în dezbatere în Parlament şi în momentul în care va fi aprobat de către Camera Deputaţilor, să meargă la promulgare şi să fie aplicat. Nu estimez, acum, un timp legat de procedura parlamentară care trebuie urmată", a declarat, marţi, premierul Nicolae Ciucă, întrebat când va fi impus certificatul verde la locul de muncă.

Rafila: Soluţia legislativă privind obligativitatea certificatului COVID la muncă ar trebui adoptată până la finele anului

Soluţia legislativă privind obligativitatea certificatului COVID la locul de muncă ar trebui adoptată până la finele acestui an, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, care a precizat că introducerea acestei măsuri va fi făcută în baza unui algoritm decis de specialişti.



El a precizat că în cadrul întâlnirii pe care a avut-o sâmbătă cu premierul Nicolae Ciucă discuţia s-a concentrat şi asupra certificatului COVID.



"Şi fac aşa un disclaimer, nu se mai spune certificatul verde, pentru că certificatul verde original - ca să înţeleagă toată lumea - se referă la documentul adoptat de către Parlamentul European şi se referă la călătoria între statele membre, certificatul COVID, care a făcut atât de mult..., a prezent un subiect de interes şi de dezbatere, şi de foarte multe ori de controverse în spaţiu public, vom încerca să găsim pentru el o soluţie legislativă, care să stabilească un cadru foarte clar pentru toată lumea, iar introducerea acestui certificat verde să poată să fie făcută atunci când există o creştere susţinută, un anumit interval de timp, de exemplu trei săptămâni iar renunţarea la utilizarea acestui certificat verde complet, adică presupune vaccinare, testare sau trecerea prin boală, să fie făcut atunci când există o scădere mai multe săptămâni consecutiv şi se atinge un anumit nivel al incidenţei cumulate. Toate aceste lucruri, detaliile tehnice, dacă vreţi, cifrele vor fi stabilite de colegii de specialitate de la Institutul Naţional de Sănătate Publică", a declarat Alexandru Rafila, sâmbătă, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.



Întrebat când ar veni soluţia legislativă privind certificatul COVID şi dacă va fi o ordonanţă de urgenţă sau o lege, ministrul Sănătăţii a spus: "Vom hotărî împreună dacă e o soluţie din partea Guvernului sau va ajunge direct în Parlament".



"Oricum, şi o soluţie a Guvernului tot în Parlament ajunge până la urmă. Noi trebuie să creăm cadrul, să nu legăm soluţia legislativă de introducere, introducerea, pe baza unui altgoritm, aşa cum v-am spus, dar soluţia legislativă ar trebui să fie luată până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, până la finele acestui an. (...) Rămâne să discutăm cu toate instituţiile implicate, oricum lucrul ăsta va trebui discutat şi în cadrul Coaliţiei, trebuie asumat din punct de vedere politic, încât să răspundem acestei urgenţe de sănătate publică şi să creăm un mecanism transparent şi predictibil şi cunoscut de utilizare a acestui certificat COVID, care nu trebuie să fie în niciun fel discriminator", a declarat Rafila.



El a precizat că dezactivarea certificatului COVID ar urma să aibă o dublă cheie de control.



"Nu este vorba numai de scăderea numărului de cazuri, timp de 3 săptămâni, să spunem, un exemplu, nu trebuie să-l luaţi ca atare, ci şi de atingerea unei incidenţe cumulate foarte mici care nu mai reprezintă o problemă pentru sănătatea publică. Vă dau o cifră, tot aşa, ca şi exemplu, (...) să zicem o incidenţă sub 0,5 ar putea să fie convenabilă. Problema mare în România a fost legată de sentimentul de obligativitate, de coerciţie, care a fost cuplat cu acest instrument, care, vedeţi, nu se mai numeşte certificat verde, pentru că UE l-a desemnat să fie doar pentru libera circulaţie între statele membre şi atunci încercăm să-l adaptăm să spunem că este certificat COVID. Dar, cred că toată lumea îşi dă seama că e mult mai puţin periculos să te vaccinezi decât să nu o faci sau să trebuiască să te testezi foarte frecvent", a declarat Rafila.



Întrebat ce se va întâmpla dacă vor exista cazuri de angajaţi daţi afară după introducerea obligativităţii certificatului COVID la locul de muncă, acesta a punctat: "Eu nu cred că aţi auzit, că am discutat despre datul afară al cuiva de la locul de muncă".



"O să încercăm să găsim o soluţie. Eu v-am spus un principiu în momentul de faţă, dumneavoastră, deja, mă întrebaţi nişte detalii tehnice, nu am ce să vă răspund, pentru că nu ăsta este scopul, ca să împiedici dreptul la muncă, ci scopul introducerii acestui certificat COVID este să frânezi rapid o creştere a numărului de cazuri, este un scop de sănătate publică pentru un anumit interval de timp", a declarat el.



Rafila a precizat că, cel puţin, pentru personalul medical "nu o să pună nimeni problema ca personalul medical să fie suspendat în vreun fel".



Aici, noi acţionăm ca şi Guvern al României, nu vreau să vă spun punctul de vedere al PSD, vă spun punctul meu de vedere, ca şi profesionist în sănătate, nu este potrivit, mai ales când discutăm de urgenţe de sănătate publică să pui în discuţie suspendarea personalului medical", a completat ministrul Sănătăţii, potrivit Agerpres.