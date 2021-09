Certificat digital pentru medici. CNCD, avertisment: Trebuie să treacă testul constituţionalităţii

Președintele Consiliului Național de Combatere a Discriminării (CNCD), Csaba Asztalos, a declarat, pentru Mediafax, că acest proiect al Ministerului Sănătății urmează modele adoptate deja în state din Uniunea Europeană, precum Franța, Italia sau Ungaria.

„În Franța, de exemplu, Consiliul Constituțional, adică Curtea Constituțională din Franța, pe data de 5 august a calificat o astfel de lege, care obliga angajații din sistemul sanitar să se vaccineze sau să se testeze pe cheltuiala proprie, respectiv condiția de a i se suspenda contractul de muncă celui care nu se vaccinează sau nu se supune testării, ca fiind un act normativ constituțional. Cu excepția persoanelor care au contra-recomandare de a se vaccina. În Italia avem această obligativitate de o perioadă mai lungă de timp decât în Franța, Ungaria la fel, și acolo urmează Curtea Constituțională să se pronunțe asupra plângerilor depuse cu privire la această lege”, a spus președintele CNDC.

Cum poate fi constituţională legea

Csaba Asztalos spune că legiuitorul trebuie să justifice un scop legitim, iar în acest caz scopul legitim ar fi tocmai prevenirea răspândirii COVID-19 într-un domeniu de activitate în care gradul de expunere este mult mai ridicat decât în alte domenii de activitate.

„Trebuie să avem în vedere dreptul pacienților de a fi în siguranță în spitale și atunci când beneficiază de servicii medicale, dar și dreptul angajaților pentru a fi protejată sănătatea acestora, tot în aceste domenii de activitate. Alternativa testării este prezentă, se va analiza dacă această alternativă este o măsură proporțională sau nu, se pot lua în calcul costul testelor, tipul de test și, desigur, se pune și în discuție cheltuiala testelor și în acest caz avem o prevedere constituțională care obligă angajatorul să asigure sănătatea la locul de muncă și interpretarea va fi pe acest segment, în ce măsură se pot transfera astfel de costuri către angajați din punct de vedere constituțional”, explică președintele CNCD.

Actuala legislație în dreptul muncii, Codul Muncii, prevede în mod expres că orice măsură luată în scopul protejării sănătății la locul de muncă se face pe cheltuiala angajatorului. Dar acest proiect de lege va fi o lege specială, astfel că se poate introduce o altă reglementare.

„Întrebarea este în ce măsură această reglementare va fi interpretată de Curtea Constituțională ca fiind conformă cu Constituția României, care obligă angajatorul să asigure sănătatea la locul de muncă. Dacă există această alternativă la testare, vaccinarea, întrebarea este în ce măsură CCR va considera aceste alternative constituționale din perspectiva transferării costului testării asupra angajatului. Și un al treilea aspect care, desigur, va genera o serie de discuții și analize se referă la suspendarea contractului de muncă pe perioadă de 30 de zile, în măsura în care angajatul nu prezintă certificatul de protejat și ulterior acestor 30 de zile încetarea de drept a contractului de muncă. Analiza se va duce pe proporționalitatea măsurii și aici tot CCR va fi chemată să aprecieze dacă o astfel de măsură este constituțională din perspectiva proporționalității cu scopul urmărit. Dezbaterea, desigur, în primă fază va fi în societate, în a doua în Parlament și în a treia fază CCR pe aceste linii de analiză se va pronunța, având în vedere și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”, mai spune Csaba Asztalos.

Certificatul digital obligatoriu ar putea duce la creşterea ratei de vaccinare

Potrivit președintelui CNCD, Franța, în momentul în care a introdus certificatul verde, după 5 august, a avut o creștere semnificativă a numărului persoanelor vaccinate. Într-o perioadă foarte scurtă, o săptămână, 12 milioane de persoane s-au vaccinat.

De asemenea, în SUA, unde sistemul sanitar este în foarte mare măsură privat, marile rețele de spitale au introdus această măsură încă din primăvară. Acolo vaccinul este obligatoriu și nu există varianta prezentării testării.

„O rezervă am în interpretarea Curții cu privire la costul testării, dar există posibilitate de interpretare astfel încât să treacă și sub acest aspect. (...)Vaccinarea fiind gratuită rămâne să vedem dacă se ajunge acolo ca CCR să interpreteze că fiind oferta de vaccinare gratuită ca o măsură de protecție a sănătății la locul de muncă, a doua posibilitate, cea a testării, spezele testării să fie transferate către angajat și rămâne ca CCR să decidă dacă acest proiect de lege va ajunge lege poate să treacă testul de constituționalitate cum și desfacerea de drept sau încetarea de drept a contractului de muncă și acolo cred că va fi o analiză mult mai profundă a CCR dacă va putea să treacă testul, dacă este o măsură proporțională și cu scopul legitim urmărit. Astfel cum am văzut în alte state, până acum s-a trecut testul de constituționalitate sau de legalitate a unor astfel de măsuri”, potrivit lui Csaba Asztalos.

Csaba Asztalos a mai spus că în statele în care s-a introdus certificatul de protejat s-a cunoscut un progres real în ceea ce privește creșterea gradului de vaccinare și chiar oprirea pandemiei sau stăpânirea ei, în sensul în care nu s-a mai pus o presiune pe sistemul de sănătate. Dar aceste măsuri, în aceste state, au fost luate din vară.

Certificatul digital al UE privind COVID-19 va fi obligatoriu pentru personalul medical, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătății. Cei care nu au certificat vor fi suspendați și chiar concediați, iar costurile cu testarea vor fi suportate de angajați.