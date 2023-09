Cea mai mică femeie din lume, la Chefi la cuțite: "Am cele mai mici palme și tălpi". Cum arată (FOTO)

Difuzată în intervalul 20:28 – 23:51, ediția Chefi la cuțite de ieri seară a ocupat primul loc în topul audiențelor pe targeturile comercial și urban. Pe segmentul de public comercial, a înregistrat 6.3 puncte de rating și 25.4% cotă de piață. Antena 1 a înregistrat 6.7 puncte de rating și 25.1 cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar Chefi la cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 6.1 puncte de rating și 19.3% cotă de piață. În minutul de aur 21:44, ediția de aseară Chefi la cuțite a fost urmărită de aproape 1.4 milioane de telespectatori.

Analiza este făcută pe target-urile 21-54 Urban, Urban și Național.

Date prelucrate de către departamentul Research Antena Group

Sursa: Kantar Media

Copyright: ARMADATA S.R.L.

Ieri seară, Alex Mihoc a creat unul dintre momentele memorabile ale emisiunii, propunându-le juraților o experiență culinară îndrăzneață. Concurentul de 18 ani s-a avântat în preselecții cu o farfurie pentru care degustarea nu a necesitat folosirea tacâmurilor.

Alex Mihoc a primit cuțitul de aur de la Cătălin Scărlătescu

”Linge-mă!” s-a numit preparatul inovator, la care Alex a lucrat îndelung pentru a obține gustul umami. ”Am vrut să fac ceva care nu s-a mai făcut și să vă demonstrez că am și idei mai nebune”, a declarat Alex, căruia i s-au oferit aseară două cuțite de aur. Primul Chef care i-a făcut mult râvnita ofertă a fost Florin Dumitrescu, iar cel de-al doilea Cătălin Scărlătescu. Extrem de ambițios, Alex nu a ascuns faptul că aștepta ca și Sorin Bontea să pună cuțitul de aur pe masă, motiv pentru care Chef Dumitrescu și-a retras oferta, Alex Mihoc primind cuțitul de aur al lui Chef Scărlătescu.

”Îmi place foarte mult de Chef Scărlătescu pentru că e vulcanic. Vreau să câștig alături de el. Lui Chef Dumitrescu o să-i pară foarte rău pentru că și-a retras cuțitul”, a declarat concurentul care a studiat încă de la 13 ani arta culinară la școala gastronomică franceză Ferrandi Paris.

În arena amuletei, spectacolul de aseară a fost completat de o competiție jurizată de Carmen Brumă, la care cel de-al patrulea Chef invitat a fost Nicolai Tand. Și cu toate că tema probei a fost una extrem de incomodă pentru Sorin Bontea – preparate pe bază de quinoa – el a fost cel care și-a adjudecat victoria.

În această seară, invitatul la competiția Chefilor pentru o nouă amuletă este Marius Tudosiei, iar cei care vor face degustarea vor aduce la schimb o porție generoasă de umor în platoul Chefi la cuțite: Puya și Melinda vin să înmâneze amuleta Chefului care îi va cuceri cu preparatul său. Cât despre arena preselecțiilor, o nouă rundă de concurenți intră în atenția Chefilor, surprizele nelipsind din meniul serii. Încă o legendă a fotbalului va trece pragul bucătăriei show-ului culinar: Gică Craioveanu și-a asumat provocarea de a le găti juraților, deși recunoaște că talentul său gastonomic este foarte departe de cel care l-a consacrat în lumea sportului.

"Sunt cea mai scundă femeie din lume și am cele mai mici palme și tălpi"

Tot în această ediție, jurații primesc o vizită cu totul și cu totul specială. Urmează o întâlnire memorabilă la Chefi la cuțite, show-ul culinar spre care și-au găsit drum, de-a lungul a 12 sezoane, participanți din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, cu povești uluitoare. De data aceasta, cea care va păși în platoul emisiunii este Jyoti Amge, deținătoarea recordului mondial pentru cea mai scundă femeie din lume, care nu putea veni la întâlnirea cu Chefii fără să le gătească ceva. La 29 de ani, Jyoti, care vine din Nagpur, India, măsoară 62,8 centimetri în înălțime, cântărește doar 5 kilograme și are o Diploma de Masterat în Literatura Engleză.

”Am intrat în Cartea Recordurilor pentru că sunt cea mai scundă femeie din lume și am cele mai mici palme și tălpi. În ultimii 12 ani, nimeni nu mi-a doborât recordurile Guinness pe care le dețin. Toate aceste recorduri sunt o realizare pentru mine și mă fac să mă simt mândră. De când am devenit celebră, am călătorit în atât de multe locuri, încât nici nu mi le mai aduc aminte pe toate”, le-a spus Jyoti Chefilor. Întregul moment și povestea de viață a celei mai mici femei din lume, spusă chiar de ea la întrevederea cu jurații, urmează în această seară, de la 20:30, la Chefi la cuțite.

