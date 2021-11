Ce s-a întâmplat cu Zarug, după ce a fost eliminat de la Asia Express. De ce a avut nevoie de ajutor

Mihai Dan Zarug și colega lui, Lorelei Bratu, au părăsit competiția Asia Express în ultima zi în care se aflau în Turcia, înainte ca echipele rămase să continue drumul spre Georgia. Pe 20 octombrie, la ediția 21 a emisiunii Asia Express, sezonul patru, Zarug și Lorelei au părăsit competiția după ce au ajuns pe ultimul loc la jocul pentru Ultima Șansă. Invitat la podcastul pe canalul de YouTube Happyfish „Stai să zic eu”, cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, designerul vestimentar a povestit despre participarea la show-ul „Asia Express”.

Zarug a povestit ce s-a întâmplat după ce a ajuns din Turcia în România. Mai mult decât atât, designerul a asociat momentul eliminării cu o amintire neplăcută. „Când m-am trezit cu rucsacii pe caldarâm, pentru că nu am corespuns unor așteptări, eu am înlemnit, m-a băgat în trauma aia. Eu m-am întors acasă, două săptămâni am plâns, după care am început să vorbesc despre experiența aceasta cu cât mai multă lume, cu prieteni apropiați și terapeuți, ca să reușesc să o metabolizez și să o scot la suprafață, pentru că m-a dărâmat efectiv”, a spus acesta.

În ciuda faptului că pasiunile lui Zarug l-au făcut să aleagă meseria de designer, el a studiat Dreptul. Nu a fost prima alegere, căci la vremea respectivă Mihai Dan Zarug, aka Papu, era atras de scenă, voia să aprofundeze teatrul. La sfatul părinților, a luat decizia să meargă pe calea mai sigură și, după ce a absolvit liceul în Botoșani, a aplicat la Facultatea de Drept. „Când mi-am expus această idee părinților, maică-mea mi-a zis că o să mor de foame. Le-am golit frigiderele ca să-mi fac rezerve. Așa am ajuns să fac Facultatea de Drept și să o închei. Și să profesez 2 ani ca jurist până când am realizat că asta mă făcea extrem de nefericit. Cum mi-am dat seama că în viață ai două opțiuni, am ales să fac ce vreau”, povestea, la un moment dat, Zarug la Antena 1.

