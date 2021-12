Cătălin Scărlătescu, secretul snițelelor perfecte: Dacă brevetam ideea, eram milionar azi

Chef Cătălin Scărlătescu a dezvăluit rețeta unui preparat cu care reușește mereu să impresioneze în bucătărie. Este vorba despre șnițelul de pui, un preparat pe cât se simplu, pe atât de savuros.

Se pare că secretul celor mai bune șnițele de pui stă în crustă.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo şi am dat cu ea de perete şi de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea şi mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obţinut. Aşa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci, eram milionar azi!”, a povestit Cătălin Scărlătescu, potrivit a1.ro.

Pentru ca șnițelul să fie gustos, Scărlătescu asezonează bucățile de carne de pui cu sare, piper și ierburi aromatice, la alegere, în funcție de preferințe. Bucățile de carne se trec printr-un amestec pe bază de unt, iar apoi printr-un mix de fulgi de porumb fin zdrobiți și miere. Șnițelele se prăjesc în baie de ulei și se servesc alături de garnitura preferată.





Despre „Chefi fără limite”, emisiune culinară nouă

Un nou cooking show va fi prezentat de Irina Fodor. „Chefi fără limite” este un format original, care va fi filmat în această toamnă în insulele grecești. Fiecare episod le va dezvălui telespectatorilor preparate tradiționale, preparate originale cu savoare elenă, locuri superbe și aventură cât cuprinde. Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu vor coordona fiecare câte o echipă, miza fiind aceea de a demonstra că un bucătar pasionat se poate descurca în orice condiții și că își poate depăși limitele. Obișnuiți cu confortul propriei bucătării sau cu cămări bine aprovizionate, concurenții vor fi nevoiți de multe ori să își procure singuri ingredintele sau ustensilele, lucru ce va duce întreaga competiție la un alt nivel.

Cei trei chefi vor fi și ei nevoiți să iasă din bucătărie și să se alăture concurenților pentru ca echipa lor să iasă câștigătoare în anumite confruntări. „Eu sunt obișnuit cu aventura, m-am reîmprietenit cu ea acum ceva vreme, iar dacă o combin și cu bucătăria... cred că o să iasă ceva foarte tare! Sunt curios cum se vor descurca și colegii mei, abia aștept să-i văd!”, a declarat chef Bontea.

„Eu le-am tot vorbit colegilor mei despre călătorii, știu deja că sunt îndrăgostit de Grecia, așa că să gătesc și să văd cele mai frumoase insule grecești este pentru mine competiția perfectă”, a declarat chef Scărlătescu.

„Intrăm într-o competiție cu șanse egale. Pentru oamenii de acolo suntem și noi niște concurenți, pentru că nu ne cunosc, nu au auzit de noi. Așa că va trebui să luptăm pentru fiecare probă, fiecare avantaj. Asta va fi taaaare interesant!”, spune chef Dumitrescu.

Noul cooking show va fi prezentat de Irina Fodor, care va avea alături și un co-prezentator, ce va povesti în detaliu despre specificul locului, mâncărurile și ingredientele pentru care este renumit. „Când crezi că aventura a luat sfârșit, afli că se coace una și mai și! Cam asta a fost starea mea când am aflat despre “Chefi fără limite”. Primul gând a fost de regret că mi-am desfăcut bagajul, pentru că mi-ar fi fost mai simplu dacă lăsam lucrurile în troller, așa cum erau. Pe de altă parte, m-am bucurat tare mult că ne reluăm ritmul plin de adrenalină așa de repede, pentru că nu mă așteptam la încă o călătorie. O să explorăm Grecia și insulele ei la pas, cu barca, cu bacul, cu mașina și nu m-aș mira chiar înot, mai ales în cazul chefilor și al echipelor lor. O să descoperiți, alături de noi, frumusețea necunoscută a acestei țări, cultura ei culinară deosebit de bogată și o să trăiți o aventură care nu seamănă cu ce ați mai văzut până acum.”, a declarat Irina Fodor.