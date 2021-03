Cătălin Măruță, totul despre experiența cu COVID-19: Dimineața eram negativi, seara pozitivi. David abia aștepta să fie pozitiv

"Mă simt bine. Din fericire, nu am avut o formă de COVID cu simptome severe. M-am simțit relativ obosit, am avut dureri musculare și, timp de 4-5 zile, nu am avut gust și miros. Asta nu m-a împiedicat să mănânc însă, bine că nu m-am îngrășat! Aș fi preferat să slăbesc, dar privesc jumătatea plină a paharului: măcar nu am pus kilograme în plus!

Andra a resimțit boala ca pe o gripă, iar copiii nu au avut niciun simptom. Andra s-a simțit de parcă ar fi fost răcită sau gripată, a fost obosită, răgușită, a și tușit, dar toate simptomele i-au trecut în câteva zile, la fel și mie. Vocea ei nu a avut de suferit, din fericire, iar eu nu am slăbit, din păcate…", a declarat Cătălin Măruță, într-un interviu pentru viva.ro

"David abia aștepta să fie și el pozitiv"

"Ca să fim în siguranță, pentru că eu totuși merg la studio zilnic și intru în contact cu un număr de oameni, ne testam des. În dimineața unei zile de vineri, Andra spunea că simte că o ia o răceală. Ne-am făcut un test rapid și a ieșit negativ la amândoi. În aceeași seară, ne-am testat din nou și a ieșit pozitiv. Am testat și copiii: la Eva a ieșit pozitiv, iar la David, abia după câteva zile, timp în care a stat izolat de noi în casă. Sincer, abia aștepta să fie și el pozitiv, ca să nu mai stea separat de noi (...)

Noi ne-am luat măsuri de precauție, ca toată lumea, Andra și copiii au stat mai mult acasă, iar eu am lucrat în condiții speciale, dar această boală este atât de contagioasă că, pur și simplu, nu ne-am putut feri de ea", a completat el.