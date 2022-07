Câștigătorii Te cunosc de undeva! Ei sunt cei care au pus mâna pe marele premiu de 15.000 de euro

Câștigătorii finalei "Te cunosc de undeva!" sunt nimeni altcineva decât Emi și Cuza.

Locul doi l-au obținut Ristei si Ilona.

Locul trei a fost ocupat de Alexia și Dima.

Ce numere au avut concurenții

Marea finală a debutat în forță cu Anisia Gafton și Ionuț Rusu care au intrepretat PSY, cu celebra melodie Gangnam Style. Al doilea cuplu din concurs au fost Ilona Brezoianu și Florin Ristei. Ei au interpretat Andrea Bocelli și Celine Dion, cu celebra melodie The Prayer.

Alexia Ţalavutis şi Dima Trofimei au interpretat Meat Loaf, cu celebra melodie I’d Do Anything For Love. Jazzy Jo şi Zarug au avut și ei grijă să ridice la înălțime. Ei au interpretat-o Sabrina, cu celebra melodie „Boys Boys Boys”.

Pentru ultima transformare din sezonul cu numărul 17, Ana și Monica Odagiu le-au pregătit telespectatorilor un moment exploziv, alături de una dintre trupele care au făcut înconjurul lumii, Mahala Rai Banda, inspirat din celebra peliculă Casa de Papel.

Emi și Cuza au interpretat Robbie Williams, cu celebra melodie My Way.

Telespectatorii au avut parte de o mulțime de suprize

Marea finală a sezonului 17 al emisiunii Te cunosc de undeva! a fost difuzată sâmbăta aceasta, de la ora 20:00, pe Antena 1. Telespectatorii celui mai iubit transforming show, Te cunosc de undeva, au avut parte de o grămadă de surprize. Pepe, alături de concurenții, care nu au intrat în marea finală, au pregătit un moment special din muzicalul The Greatest Showman.

Pentru ultima oară în acest sezon, concurenții Te cunosc de undeva!, împreună cu un împătimit al transformărilor, prezentatorul Pepe, au acceptat provocarea transformării. Aceștia au trebuit să se dezbrace de prejudecăți pentru o interpretare spectaculoasă a melodiei This is me, din muzicalul The Greatest Showman,

“Am trecut prin momente grele în ultimii ani și poate ne-am judecat prea mult unii pe alții, dar momentul care urmează ne aduce aminte că toți suntem diferiți și merităm să jucăm rolul principal în propria noastră viață, având curajul de a ne arăta cu autenticitate în fața lumii”, a transmis Alina Pușcaș.

Mihai Petre, jurat special la Te cunosc de undeva!

După ce Andreea Bălan a anunțat în cadrul semifinalei că este ultima ei jurizare din acest sezon, artista plecând pe Drumul Aurului în competiția America Express, un nou jurat special s-a alăturat juraților. Astfel, Mihai Petre, juratul Dancing on Ice, a primit cu mare bucurie propunerea de a li se alătura în marea finală Ozanei Barabancea, lui Cristi Iacob și lui Aurelian Temișan. Tot în această seara, Mahala Rai Banda, formația care a cucerit întreg Occidentul cu ritmuri gipsy, a performat pe scena Te cunosc de undeva! alături de surorile Odagiu.

Carmen şi Romică, Alexia şi Dima, Emi şi Cuza şi Ilona şi Ristei au fost cuplurile care s-au luptat în marea finală, în vreme ce Ana şi Monica, Anisia şi Ionuţ, Maria şi Paula şi Jazzy Jo şi Zarug au interpretat “cu mai puţine emoţii şi mai multă bucurie momentele lor”, după cum a glumit prezentatorul transforming show-ului, Pepe, scrie a1.ro.

