Carmen Tănase: Nu am COVID și nu sunt nici antivaccinistă convinsă! Probabil că e mare tristețe că nu e adevărat

„Nu am nici SARS-CoV-2 și nu sunt nici antivaccinistă convinsă. E un fake news de la început până la sfârșit. Probabil că e și mare tristețe că nu e adevărat”, a spus Carmen Tănase, joi seară, la Antena 3, în cadrul emisiunii lui Răzvan Dumitrescu.

„M-a sunat o prietenă să mă întrebe ce fac, cum mă simt și dacă am nevoie de ceva. Și am spus că sunt în regulă, dar ce s-a întâmplat? Și a zis, păi, cum, am înțeles că ai COVID. Nu, nu am!”, a explicat Carmen Tănase.

„Am avut un spectacol afară, în aer liber, a fost destul de frig. Am răgușit. Mi se întâmplă frecvent când joc în frig. Am cam rămas fără voce. Mi-a curs puțin nasul. Imediat, am dat telefon la teatru, pentru că mai aveam două spectacole. Pe vremea mea jucam și cu 40 temperatură, acum lucrurile s-au schimbat. S-au înlocuit două spectacole. Mi-am făcut test. A fost negativ. Mă bucur că e negativ, nu mai e nevoie de certificatul verde. Și dacă aș fi trecut prin boală, tot nu l-aș fi folosit”, a mai spus Carmen Tănase, care a spus că și miercuri seară a mai făcut un test, care a fost tot negativ.

Coronavirus în România. Număr record de pacienţi COVID la ATI

Până astăzi, 14 octombrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.414.647 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 4.937 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

1.210.494 de pacienți au fost declarați vindecați.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 16.383 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 330 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.434 de persoane au fost reconfirmate pozitiv.

Până astăzi, 40.765 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 13.10.2021 (10:00) – 14.10.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 304 decese (149 bărbați și 155 femei), dintre care unul anterior intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Botoșani, Brașov, Buzău, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Vaslui, Vrancea și Municipiul București.

Dintre cele 304 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 10-19 ani, 2 la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 15 la categoria de vârstă 40-49 ani, 28 la categoria de vârstă 50-59 ani, 68 la categoria de vârstă 60-69 ani, 110 la categoria de vârstă 70-79 ani și 77 la categoria de vârstă peste 80 ani.

279 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 13 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 12 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.

A fost raportat un deces anterioar intervalului de referință, survenit în luna septembrie 2021, în județul Brașov. În intervalul de referință (ultimele 24 de ore) au fost înregistrate 303 decese.

Din totalul de 304 pacienți decedați, 280 erau nevaccinați și 24 vaccinați. Cei 24 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între 48 și 87 de ani. Toți pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 17.610. Dintre acestea, 1.727 sunt internate la ATI.

Din totalul pacienților internați, 440 sunt minori, 401 fiind internați în secții și 39 la ATI.