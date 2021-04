Carmen Dorobăț, despre tratamentul COVID al Flaviei Groșan: Doamna doctor are o experiență deosebită, dar nu trebuie luate după ureche

Flavia Groșan a făcut publice numele medicamentelor pe care le-a administrat bolnavilor de COVID-19. Este vorba despre Flixotide și Ventolin. Medicul Carmen Dorobăț avertizează asupra faptului că aceste medicamente nu pot fi luate după ureche.

"Este vorba despre un bronhodilator, iar celălalt este o administrare sub formă de spray a unui corticoid. Despre acest subiect s-a vorbit. Ultimul studiu apărut în martie, în acest an, când s-a spus și s-a subliniat că acești corticoizi sub formă inhalatorie categoric nu trebuie opriți în cazul pacientului astmatic care face infecție cu SARS-CoV-2, dar în ceea ce privește celălalt pacient poate fi folosit, nu este contraindicat, dar dacă este utilizată dexametazonă injectabil, atunci administrarea pe cale locală și inhalatorie nu ar mai avea sens. Importanța corticoizilor este cunoscută de multă vreme, că o dăm sub formă de pastile, că o dăm sub formă injectabilă. (...) Dna doctor are o experiență deosebită, dar în niciun caz aceste medicamente nu trebuie luate după ureche", a afirmat Dorobăț, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.

VEZI ȘI: Schema de tratament pentru COVID a medicului Flavia Groşan: Eu consider că este minunată

Totodată, medicul a avertizat asupra faptului că în cazul pacienților cardiaci, administrarea Ventolin "trebuie făcută cu multă prudență" deoarece poate apărea tahicardia.

"De aceea, la pacientul cu Covid care nu are astm bronșic, să-l aibă în administrare (Ventolinul n.r.), eu aș avea o reținere. Prefer administrarea cortizonului pe cale injectabilă sau chiar pe cale orală.", a mai spus Carmen Dorobăț.

VEZI ȘI: Dr. Flavia Groșan: Furtuna de citokine nu există