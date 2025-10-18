€ 5.0889
|
$ 4.3489
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 10:33 18 Oct 2025 | Data publicării: 10:31 18 Oct 2025

Când va fi gata Spitalul Regional Iași. Alexandru Rafila anunță data
Autor: Andrei Itu

brasovul-are-nevoie-de-un-spital-judetean-nou--care-poate-fi-numit-si-regional--insista-ministrul-rafila_73490900 Sursa Foto: Agerpres
 

Contractul pentru construirea Spitalului Regional din Iaşi a fost semnat.

Președintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că spitalul regional de urgență Iași va fi finalizat în următorii 4 ani.

Alexandru Rafila a fost prezent la semnarea contractului de lucrări de construcții, la faza a 2-a a realizării Spitalului regional de urgență din Iași.

 
 

S-a semnat contractul de execuție a Spitalului Regional Iași

”Astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, cel mai important proiect de infrastructură medicală din regiunea Moldovei.

După finalizarea proiectului tehnic și a lucrărilor de amenajare a terenului realizate in ultimii 3 ani, intrăm acum în etapa de construcție efectivă a spitalul de urgență care va deservi întreaga Moldovă și va oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate.

 

Ca fost ministru al Sănătății, am sprijinit constant acest proiect strategic, care reprezintă un pas esențial în modernizarea sistemului public de sănătate și în reducerea inegalităților regionale privind accesul la servicii medicale.

 

Proiectarea celor trei spitale regionale de urgență, Iași, Cluj și Craiova este consolidată și avansează. Mă bucur că pot reprezenta Iașiul în Parlamentul României și că pot să servesc comunitatea care m-a ales, dar și pe toți locuitorii Moldovei!

 

Visul oricărui medic este să lucreze într-un spital modern, capabil să răspundă nevoilor complexe de tratament ale pacienților. Iar visul nostru comun devine realitate!

Înțeleg nerăbdarea tuturor de a vedea cât mai curând realizarea acestor promisiuni care au fost facute acum aproape 20 de ani! Noi le-am transformat în realitate!

 

Începând cu anul 2021 au fost finalizate proiectele tehnice pentru cele trei spitale regionale, au urmat licitațiile și lucrările complexe de pregătire a terenurilor, care acum sunt încheiate. În acest an demarează execuția construcției la Craiova şi în curând, dupa semnarea contractului, la Iași!

 

Îi asigur pe locuitorii Moldovei de buna mea credință și implicare. Voi urmări cu atenție etapele următoare și sper să ne bucurăm împreună de inaugurarea acestui spital regional în următorii 4 ani.

Resursa umană înalt calificată va fi pregătită împreună cu UMF „Grigore T. Popa”. ÎI mulțumesc pentru sprijin și profesionalism domnului dr. Alexandru Rogobete, ministrul sănătății, asa cum a făcut-o și când a fost secretar de stat!”,  a transmis Alexandru Rafila, pe o rețea socială.

Foto

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rafila
semnare contract spital iasi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Incendiu cu degajări mari de fum în Capitală. S-a emis RO-Alert
Publicat acum 39 minute
Când va fi gata Spitalul Regional Iași. Alexandru Rafila anunță data
Publicat acum 40 minute
Pas important pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași. Anunțul Ministerului Sănătății
Publicat acum 50 minute
Bilanțul exploziei din București. 289 de oameni sunt afectați de tragedia din Rahova/ Informații de ultim moment
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Explozie bloc Rahova. Persoană în stare gravă, transportată, în aceste momente, în Austria
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Oct 2025
Trump se vede cu Putin la Budapesta. Chirieac: Orban ne-a închis la toți nasturii, cu toată dragostea
Publicat pe 16 Oct 2025
Ce ar fi făcut Mircea Badea dacă era chemat la exercițiul de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare
Publicat acum 23 ore si 47 minute
Adrian Năstase, în doliu! Mesaj dureros
Publicat pe 17 Oct 2025
Bilanțul victimelor exploziei din Rahova, București: S-a cerut transferul unui pacient rănit grav în străinătate
Publicat pe 17 Oct 2025
După explozia de la blocul Sectorul 5, vine întrebarea pe care nimeni nu vrea să o audă
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close