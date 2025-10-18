Când va fi gata Spitalul Regional Iași. Alexandru Rafila anunță data

Președintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a spus că spitalul regional de urgență Iași va fi finalizat în următorii 4 ani.

Alexandru Rafila a fost prezent la semnarea contractului de lucrări de construcții, la faza a 2-a a realizării Spitalului regional de urgență din Iași.

S-a semnat contractul de execuție a Spitalului Regional Iași

”Astăzi s-a semnat contractul de execuție pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași, cel mai important proiect de infrastructură medicală din regiunea Moldovei.

După finalizarea proiectului tehnic și a lucrărilor de amenajare a terenului realizate in ultimii 3 ani, intrăm acum în etapa de construcție efectivă a spitalul de urgență care va deservi întreaga Moldovă și va oferi servicii medicale la cele mai înalte standarde de calitate.

Ca fost ministru al Sănătății, am sprijinit constant acest proiect strategic, care reprezintă un pas esențial în modernizarea sistemului public de sănătate și în reducerea inegalităților regionale privind accesul la servicii medicale.

Proiectarea celor trei spitale regionale de urgență, Iași, Cluj și Craiova este consolidată și avansează. Mă bucur că pot reprezenta Iașiul în Parlamentul României și că pot să servesc comunitatea care m-a ales, dar și pe toți locuitorii Moldovei!

Visul oricărui medic este să lucreze într-un spital modern, capabil să răspundă nevoilor complexe de tratament ale pacienților. Iar visul nostru comun devine realitate!

Înțeleg nerăbdarea tuturor de a vedea cât mai curând realizarea acestor promisiuni care au fost facute acum aproape 20 de ani! Noi le-am transformat în realitate!

Începând cu anul 2021 au fost finalizate proiectele tehnice pentru cele trei spitale regionale, au urmat licitațiile și lucrările complexe de pregătire a terenurilor, care acum sunt încheiate. În acest an demarează execuția construcției la Craiova şi în curând, dupa semnarea contractului, la Iași!