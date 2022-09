Campionul mondial la șah, Magnus Carlsen, îl acuză în mod explicit pe rivalul Hans Niemann de înșelăciune

Declarația, care a fost făcută printr-o postare pe Twitter, urmează după retragerea recentă a lui Carlsen de la Cupa Sinquefield 2022 din Saint Louis, după înfrângerea sa din turul al treilea împotriva lui Niemann.

Carlsen nu a făcut anterior nicio acuzație explicită de înșelăciune împotriva lui Niemann, care de altfel neagă orice faptă greșită.

În declarație, Carlsen a spus: ”Când Niemann a fost invitat în ultimul moment la Cupa Sinquefield din 2022, m-am gândit cu tărie să mă retrag înainte de eveniment. Până la urmă am ales să joc. Cred că Niemann a înșelat mai mult și mai recent decât a recunoscut public. Progresul lui a fost neobișnuit și pe tot parcursul jocului nostru din Cupa Sinquefield am avut impresia că nu era tensionat sau concentrat pe deplin asupra jocului în momentele critice. Acest joc a contribuit la schimbarea perspectivei mele.”

Carlsen este de părere că ”înșelăciunea în șah este o mare problemă și o amenințare existențială pentru joc” și consideră că ”organizatorii de șah și toți cei cărora le pasă de caracterul sfânt al jocului ar trebui să ia în considerare în mod serios creșterea măsurilor de securitate și a metodelor de detectare a înșelăciunilor”.

Carlsen nu a oferit detalii despre modul în care Niemann a înșelat, potrivit CNN.

Vineri, Federația Internațională de Șah (FIDE) l-a mustrat pe Carlsen într-o declarație pentru că și-a dat demisia din meciul împotriva lui Niemann, după o singură mișcare, dar a adăugat că împărtășește ”îngrijorările profunde ale numărului 1 mondial cu privire la daunele pe care înșelăciunea le aduce șahului”.

La câteva zile după meciul din Cupa Sinquefield, Niemann a răspuns public la acuzațiile conform cărora ar fi înșelat mai devreme în cariera sa de șah.

Tânărul de 19 ani a recunoscut că a înșelat la vârsta de 12 și 16 ani, dar a declarat într-un interviu acordat clubului de șah St. Louis că nu a înșelat niciodată în jocurile de tip over-the-board.

”Spun adevărul pentru că nu vreau nicio denaturare”, a spus Niemann. ”Sunt mândru de mine că am învățat din acea greșeală, iar acum am dat totul șahului. Am sacrificat totul pentru șah.”

Un adolescent indian a uimit lumea șahului. L-a bătut pe cel mai bun jucător din lume

„Vreau doar să mă întind în pat”, a spus Praggnanandhaa luni dimineața, după ce l-a învins pe Magnus Carlsen, cel mai bun jucător de șah din lume, la Airthings Masters, un turneu fulger online, scrie BBC. Băiatul de 16 ani cu aspect fragil din orașul Chennai, din sudul Indiei, nu este străin de succes. La 10 ani, Praggnanandhaa a devenit cel mai tânăr maestru internațional din istoria jocului. Doi ani mai târziu, în 2018, devenise al doilea cel mai tânăr mare maestru de șah din lume.

Acum, prodigiosul adolescent și-a îndeplinit „cel mai mare vis” devenind doar al treilea indian care l-a întrecut pe marele maestru norvegian în vârstă de 32 de ani.

India, un hub al șahului

Praggnanandhaa, sau Pragg, așa cum este cunoscut popular, aparține unei generații de tineri indieni care întruchipează influența tot mai mare a țării în șah, un sport care își are originile într-un joc de masă indian pentru doi jucători din secolul al VI-lea. Ar putea fi considerat banal, însă este departe de a fi așa, având în vedere obsesia țării pentru cricket.

India are acum 73 de mari maeștri, față de 20 în 2007. Doi dintre ei sunt femei. Printre aceștia se numără și Koneru Humpy, de 34 de ani, campion mondial la șah rapid. Ea a câștigat titlul în decembrie 2019, după o pauză maternală de doi ani.

