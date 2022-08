Bogdan Chirieac, după discursul lui Klaus Iohannis de Ziua Marinei: Ce vedeți acolo nu este marină militară. Ăsta este adevărul

Bogdan Chirieac, după discursul lui Klaus Iohannis de Ziua Marinei: Ce vedeți acolo nu este marină militară, să fim serioși / Foto: Captură video Realitatea Plus

"Vă rog domnule Chirieac, scurte opinii despre acest discurs al președintelui Klaus Iohannis, cu accent pe importanța Mării Negre. V-aș întreba, domnule Chirieac, de la vorbe la fapte întotdeauna la noi e un pas destul de mare. Se vede această relevanță, această importanță a Mării Negre pentru România în ceea ce înseamnă înzestrarea Forțelor Navale, în ceea ce înseamnă modul în care noi am desfășurat și am gestionat această problemă a transportului de cereale din Ucraina?" l-a întrebat jurnalista Ionela Arcanu pe Bogdan Chirieac.

VEZI ȘI: Promisiunea președintelui de Ziua Marinei, 15 august 2022. Cum a apărut Klaus Iohannis - Foto/Video

"Marea Neagră are, după războiul din Ucraina, o importanță strategică, este evidentă. S-au mutat aici zeci de mii de soldați NATO, inclusiv americani, 2.500 de francezi și din multe alte state, cu tehnica de luptă aferentă. Marea Neagră a revenit în centrul atenției, ăsta este adevărul. Din altă privință, cu toată dragostea, domnul președinte este de 9 ani la căpătâi și România nu are marină militară, să știți. Ce vedeți acolo nu este marină militară, să fim serioși, deci nu au decât să fie de acord cu mine.", a spus Bogdan Chirieac la Realitatea Plus.

Bogdan Chirieac: Marea Neagră este câmp de luptă

Bogdan Chirieac a atras atenția și asupra diferențelor dintre evenimentul de astăzi și cel organizat anul trecut de Ziua Marinei.

"Dacă anul trecut dânsul a venit îmbrăcat în alb și cu avion, domnul președinte Iohannis, și am făcut toți glume pe seama dumnealui, nu are importanță, Marea Neagră era o mare liniștită. Anul acesta Marea Neagră este brăzdată efectiv de forțele aeriene NATO și de avioanele rusești. Deci este câmp de luptă, câmp de război Marea Neagră. Portul Mării Negre este minat, deci ați văzut bine că mai dezamorsează câte o mină și pe litoralul românesc, deci da, din punct de vedere politic, ar fi fost de salutat ca în spatele președintelui Iohannis să stea Nicolae Ciucă, Marcel Ciolacu, Kelemen Hunor și dacă mă întrebați, și lideri ai partidelor de opoziție. Cătălin Drulă avea locul lui acolo, dar nu a fost să fie", a mai spus analistul politic.

Începutul divorțului coaliției de guvernare?

"Este începutul divorțului coaliției de guvernare despre care am tot vorbit sau este încă un prilej prin care liderii coaliției, scuzați-mi expresia neacademică, își arată mușchii și arată că fiecare e pe cont propriu și are propria putere, și dacă nu vor să vină nu vin și cu asta basta?", a intervenit Ionela Arcanu.

"Nu, nu vor pleca de la guvernare. Nici UDMR-ul nu va pleca de la guvernare, va sta agățat acolo, și PSD-ul. Când propriul partid i-a cerut să plece, să se ducă în neagra veșnicie, era premier Sorin Grindeanu, nu a plecat, s-a legat cu lanțuri. Să îl vedeți pe Sorin Grindeanu plecând de la Transporturi, că părăsește fotoliul? Nu, nici pomeneală. Nu va pleca nimeni. Tocmai s-au acomodat cu noile secretare, șoferi, nici pomeneală, nu vor pleca de la guvernare multă vreme de acum încolo, dar asta nu înseamnă că guvernarea va curge liniștit. Oricum nu curge liniștit și ne dăm seama după rezultatele catastrofale ale guvernării: aberații, absența atragerii fondurilor europene, PNRR-ul pe butuci, dar, mă rog, omul șade și el în cabinetul lui...", a spus Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Acest articol reprezintă o opinie.