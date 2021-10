Bilanț coronavirus: 16.110 infectări. Au fost raportate 448 decese. Datele zilei, 21 octombrie

”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 21 octombrie 2021, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 16.110 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 448 decese dintre care 0 anterioare. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Incidența Covid în Capitală a ajuns joi la 16,5 la mia de locuitori

Incidența Covid în Capitală a ajuns joi la 16,5 la mia de locuitori, în ușoară scădere față de cea de miercuri, a anunțat DSP.

Potrivit DSP București, incidența Covid în Capitală este joi de 16,5 la mie, față de 16,51 cât a fost cea înregistată miercuri.

Marți, incidența a fost de 16,44, iar luni 16,42.

Vineri, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a respins propunerea INSP de carantinare a Bucureștiului și a județului Ilfov. Anterior, propunerea fusese respinsă și de grupul tehnico-științific din subordinea CNSU.

Comitetul a decis, însă, intensificarea controalelor privind respectarea măsurilor de prevenire și combatere a efectelor pandemiei de COVID-19.

Mesaj pentru anti-vacciniști: Nu așteptați un deces în familie. Oricât nu credeți, e foarte probabil

Medicul Vasi Rădulescu le transmite celor care nu vor să se vaccineze să nu se lase influențați de emoții. Nu așteptați un deces în familie. Oricât nu credeți, e foarte probabil, a spus medicul care se declară vinovat de faptul că nu a reușit să convingă o persoană să se vaccineze.

Medicul cardiolog a relatat pe Facebook o experiență personală. El a încercat să convingă un tânăr să se vaccineze dar nu a avut succes.

„Am făcut tot ce am putut să-i explic unei persoane de ce e bine să se vaccineze. Îmi tot spunea că e tânăr, puternic, are imunitate bună, și dacă era să facă boala, o făcea până acum, dar nu s-a lipit nimic de el, deci sigur nu o face niciodată, indiferent de tulpină... I-am oferit studii, explicații, am demontat fake news-urile cu așa-zișii experți. Am făcut-o într-un stil cât mai blând. A refuzat orice. Avea convingerea că răul din jur e supraestimat voit și că un alt rău mai mare se voia prin vaccinare”, a relatat medicul.

Ulterior, tânărul a făcut o formă gravă a bolii, iar bunica sa a murit

„Trec câteva săptămâni. Aflu că persoana tânără de care nu se atinge nicio boală a făcut boala, și o formă nu tocmai ușoară. Și, cum se întâmplă de regulă zilele acestea, problema și mai mare este că s-au infectat toți, în familie. Bunica lui nu mai este. El a recunoscut că a greșit când a văzut haosul din spital și când și-a văzut familia lovită. Era deja prea târziu. Emoția l-a copleșit. A regretat toate prostiile în care a crezut”, a adăugat Vasi Rădulescu.

Medicul a mai spus că se simte vinovat pentru suferința familiei și că va încerca să-și schimbe strategia de comunicare, astfel încât să poată convinge alți oameni să asculte sfatul specialiștilor.

„De data asta m-am simțit vinovat. Insuccesul meu, altfel clar în cazul celor cu convingeri ferme, m-a dărâmat. M-am simțit vinovat direct de neprotejarea acelei familii. Am încercat să-mi analizez tot procesul de comunicare, să văd unde greșesc. Asta voi face perioada asta. Vă rog doar un lucru: nu așteptați o emoție maximală ca să vă dați seama că ați greșit. Nu așteptați un deces în familie. Oricât nu credeți că e posibil, e foarte probabil în timpurile pe care le trăim. Și veți regreta amarnic”, a precizat medicul Vasi Rădulescu.