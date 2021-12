Bicarbonatul de sodiu, secretul pentru o omletă pufoasă. De ce se adaugă și în tigaia în care căleşti ceapa. Trucul minune al gospodinelor pricepute

Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit chiar şi atunci când găteşti diferite preparate. Datorită proprietăţilor sale, bicarbonatul de sodiu te poate ajuta să căleşti mai repede ceapa. Este de ajuns să pui în tigaie o cantitate mică de bicarbonat, iar în doar câteva minute ceapa se va rumeni. La jumătate de kilogram de ceapă, adăugaţi doar un sfert de linguriţă de bicarbonat.

Bicarbonatul este secretul gospodinelor pentru o omletă pufoasă

După ce baţi ouăle spumă, poți adăuga un praf de bicarbonat de sodiu, apoi amestecă din nou, după care pune omleta în tigaie. Va deveni extrem de pufoasă şi gustoasă.

Dacă faci ouă ochi, poti pune un praf de făină în uleiul fierbinte. Aşa nu se vor mai lipi de marginile tigăii. Se lasă câteva secunde, apoi se adaugă ouăle.

Dacă baţi întâi albuşurile separat şi le adaugi apoi, la sfârşit, peste gălbenuşuri, omleta va deveni mai pufoasă. Pentru a face o omleta foarte pufoasa, puteţi adăuga, atunci când bateţi ouăle, şi câteva linguriţe de apă, scrie giveawayromania.com.

Nebunia cumpărăturilor de sărbători. Mihaela Bilic: Trăim cu aceeaşi frică - dacă nu avem suficientă mâncare

Medicul nutriţionist Mihaela Bilic a vorbit despre frenezia cumpărătorilor de sărbători, dar şi despre risipa de mâncare din această perioadă.

"După 30 de ani de la Revoluție trăim cu aceeași frică: dacă nu avem suficientă mâncare? După un sfert de secol de supermarket-uri cu rafturi pline, avem același principiu după care ne ghidăm: mai bine să prisosească, decât să nu ajungă. Cumpărăm mai mult decât avem nevoie, facem din alimentație o problemă, ne complicăm si exagerăm dpdv culinar, ca si cum toată existența noastra atârnă de o farfurie cu mâncare. Si întotdeauna e în plus, nu în minus!

Perioada următoare va fi doar despre mâncare: ce cumpărături facem, câți oaspeți avem la masă, care este meniul? Facem liste peste liste, umplem frigiderul și cămara ca să fim siguri că e suficient, că toată lumea va mânca pe săturate. Cum calculăm porția corectă, de unde știm care e apetitul musafirilor, ce ne facem dacă rămâne masa goală?! Din postura de gazdă ai o frică, nu poți socoti doar 3 sarmale și o bucățică de carne de persoană, ce te faci dacă omul mai vrea o porție?", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

"Ca invitat, nu-mi amintesc să mă fi supărat că s-au terminat sarmalele"

"Culmea e că inversând rolurile, ca oaspete/invitat nu-mi amintesc sa mă fi supărat vreodata pentru că s-au terminat sarmalele sau cozonacul la vreo sărbătoare- cel mult era semn ca au fost delicioase, deci foarte apreciate. Nimeni nu face o tragedie din mâncare, înafară de noi, când ne luăm prea in serios rolul de gazde, când vrem sa demonstrăm prea mult, sa-i copleșim pe invitati cu abundența de pe masa noastră.

Cred ca ar merita să relaxăm un pic lucrurile. Pană la urmă nu suntem in mijlocul pustiului: nu ajunge mâncarea, dăm o fugă pâna la magazinul din colț. Nu ne-am săturat cu mâncarea din vizită? Facem completarea acasă, din propriul frigider. Soluții există pentru orice situații, de la home-delivery până la congelatorul cu rezerve strategice. Atunci de unde panica, îngrijorarea, stresul?", a mai precizat nutriţionistul.

Răspunsul previzibil pe care îl primeşti la întrebarea "cum a fost mâncarea"

"Am rămas prizonierii propriilor noastre amintiri, neputințe, limitări. Nu realizăm că viața nu se mai învârte în jurul mâncării. Majoritatea oaspeților sunt prezenti fizic, dar mintea si gândurile le sunt in altă parte, interesul nu e pe masă ci mai degraba pe un ecran. Iar daca in final ai curiozitatea să întrebi invitații cum a fost mâncarea, vei primi un răspuns previzibil: “bună”! Cel mult rămân ca amintire câteva poze, în rest vă promit că nu va fi o tragedie pentru nimeni dacă n-a primit supliment la friptură și cârnați.

Faptul că poți să-ți umpli coșul de cumpărături și că poți să-ți faci toate poftele culinare de sărbători este un fel de confirmare pentru propria valoare, pentru faptul că viața ta e bună și statutul social corespunzător. Câtă vreme ai masa plină, poți privi cu încredere în viitor. Abundența alimentară a fost și va rămâne un simbol al realizării personale. E firesc și vor mai trece ani buni până când ne vom detașa, până vom ajunge să nu mai fim impresionați si să impresionăm cu mâncare. Cred că n-am fi români cu adevărat fără planurile de aprovizionare pentru masa de sărbători. Așa că vă întreb și pe voi: cum stați cu pregătirile de Crăciun?", a concluzionat Mihaela Bilic.