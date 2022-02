Beneficiile pentru sănătate ale sucului de rodie

Sucul de rodie conține mai mult de 100 de substanțe fitochimice. Rodia a fost folosită de mii de ani ca medicament., conform medicalnewstoday.com.

Bogat în antioxidanți

Semințele de rodie își obțin nuanța roșie vibrantă din polifenoli. Aceste substanțe chimice sunt antioxidanți puternici.



Sucul de rodie conține un nivel mai mare de antioxidanți decât majoritatea celorlalte sucuri de fructe. De asemenea, are de trei ori mai mulți antioxidanți decât vinul roșu și ceaiul verde. Antioxidanții din sucul de rodie pot ajuta la eliminarea radicalilor liberi, la protejarea celulelor de deteriorare și la reducerea inflamației.





Vitamina C



Sucul unei singure rodii are mai mult de 40% din necesarul zilnic de vitamina C. Vitamina C poate fi descompusă atunci când este pasteurizată, așa că optați pentru sucul de rodie de casă sau proaspăt pentru a obține la maximum nutrienți.





Prevenirea cancerului



Cercetătorii au descoperit că poate ajuta la oprirea creșterii celulelor canceroase.



Deși nu au existat studii pe termen lung cu oameni care să demonstreze că sucul de rodie previne cancerul sau reduce riscul, adăugarea lui în dieta ta cu siguranță nu poate strica. Au existat rezultate încurajatoare în studii până acum.





Protecția împotriva bolii Alzheimer



Se crede că antioxidanții din suc și concentrația lor ridicată împiedică progresul bolii Alzheimer și protejează memoria.





Digestia



Sucul de rodie poate reduce inflamația din intestin și poate îmbunătăți digestia. Poate fi benefic pentru persoanele cu boala Crohn, colită ulceroasă și alte boli inflamatorii intestinale.





Antiinflamator



Sucul de rodie este un puternic antiinflamator datorită concentrației mari de antioxidanți. Poate ajuta la reducerea inflamației în întregul corp.

Artrita



Flavonolii din sucul de rodie pot ajuta la blocarea inflamației care contribuie la osteoartrita și deteriorarea cartilajului. Sucul este în prezent studiat pentru efectele sale potențiale asupra osteoporozei, artritei reumatoide și a altor tipuri de artrită și inflamații articulare.





Boli de inima



Sucul de rodie este cel mai sănătos suc pentru inimă. Se pare că protejează inima și arterele.



Studiile au arătat că sucul îmbunătățește fluxul sanguin și împiedică arterele să devină rigide și groase. De asemenea, poate încetini creșterea plăcii și acumularea de colesterol în artere.

