Bei cafea și ai endometrioză sau chisturi ovariene, fibroame, polipi uterini? Avertismentul medicului Cristina Toader

„Va spun de la inceput ca sfatul de astazi este atat pentru pacientele cu endometrioza, cat si pentru toate femeile care se confrunta cu chisturi ovariene, fibroame sau polipi uterini, adica conditii care pot avea la baza un exces de estrogen sau un deficit de progesteron.

Astazi va voi spune mai multe despre cafea. Acum 2 sau 3 ani am vrut sa scriu un articol mai amplu despre cafea asa ca am cautat mai multe studii in contextul endometriozei. Pe site-ul pe care citesc cel mai des (National Library of Medicine) nu am gasit studii concludente in acest contest. Mai exact, cercetarile publicate acolo spuneau ca nu exista o legatura directa de cauzalitate intre consumul de cafea si dezvoltarea leziunilor endometriozice. Poate a fost bine ca nu am publicat atunci concluziile mele pentru ca, in timp, in lucrul cu pacientele mele cu endometrioza am observat ca lucrurile nu stau chiar asa. Am studiat mai mult si, corelat cu ce am gasit, dar si cu ce am invatat din lucrul 1:1 cu pacientele mele, iata care sunt recomandarile mele cu privire la consumul de cafea in endometrioza.

Sunt studii care spun ca cafeaua nu creste direct riscul de endometrioza. Da, dar asta nu inseamna ca nu declanseaza simptome ale endometriozei. De exemplu, doua studii realizate in anii '90 au aratat ca femeile care au renuntat la cafea au raportat o diminuare considerabila a simptomatologiei.

De asemenea, stim deja, cred, ca excesul de estrogen este legat atat de endometrioza, cat si de alte conditii hormonale, cum ar fi chisturile ovariene sau polipii uterini. Ei bine, studiile au aratat ca cofeina poate creste productia de estrogen chiar pana la 70%. In plus, cafeaua actioneaza ca un stimulent, iar un alt studiu din 2020 a aratat efectele nocive asupra nivelului de zahar din sange dupa ce un somn insuficient + consumul de cafea pe stomacul gol.

Lasand la o parte studiile, pot sa va relatez cateva dintre experientele pacientelor mele cu endometrioza. Unele o tolereaza si chiar fara probleme. Acestea, insa, beau cafea la ibric, o cafea destul de slaba, asociata deseori cu lapte de cocos/migdale, adauga in ea si ulei de cocos, nu abuzeaza niciodata si o beau, in cele mai multe cazuri, dupa micul-dejun, nu pe stomacul gol.

Alte paciente, insa, nu o tolereaza absolut deloc, chiar daca urmeaza pasii de mai sus. Si cand spun ca nu o tolereaza absolut deloc inseamna ca experimenteaza tot felul de simptome: de la cele imediate precum lipsa energiei, dureri pelvine, dificultati la defecare etc. pana la simptome pe care nu le-am putut asocia imediat cu consumul de cafea: iritabilitate, brain fog, insomnie, spotting dupa menstruatie, cresterea in dimensiuni a unui chist ovarian sau a unui polip etc.

Probabil va veti intreba care este totusi recomandarea mea generala, avand in vedere ca am intalnit situatii din ambele cazuri. Intr-o lume ideala, v-as recomanda sa renuntati la cafea. Sa o inlocuiti cu ciocolata calda realizata din lapte de cocos si o cacao de buna calitate, sa optati pentru turmeric latte, sa incercati ceaiurile etc. Stiu, insa, ca e foarte greu sa renuntati la cafea. Tocmai de aceea, sfatul meu general este sa fiti precaute si sa va ascultati corpul. Asa cum va spuneam mai sus, optati pentru cafea de buna calitate, consumati-o dupa micul-dejun, nu pe stomacul gol, adaugati in ea lapte de cocos, ulei de cocos, nu o faceti prea tare si nu depasiti o cafeluta pe zi. Chiar si asa, ascultati-va corpul, vedeti ce semnale va transmite el, iar daca experimentati simptomele de mai sus atunci da, taiati cafeaua de pe lista voastra si incercati alternative”, a zis medicul Cristina Toader.

VEZI ȘI: Vom ajunge să mâncăm gândaci? Medicul Mihaela Bilic vine cu răspunsul / video - https://www.dcnews.ro/vom-ajunge-sa-mancam-gandaci-medicul-mihaela-bilic-vine-cu-raspunsul-video_910969.html

CITEȘTE ȘI: Cum au ieșit analizele unui bărbat de 80 de ani care a mâncat zilnic două ouă. Medicul Mihaela Bilic: Este o chestiune năucitoare. Dacă te-ai duce la un nutriționist, te-ar certa - https://www.dcnews.ro/cum-au-iesit-analizele-unui-barbat-de-80-de-ani-care-a-mancat-zilnic-doua-oua-medicul-mihaela-bilic-este-o-chestiune-naucitoare-daca-te-ai-duce-la-un-nutritionist-te-ar-certa_911036.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News