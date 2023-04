Cum au ieșit analizele unui bărbat de 80 de ani care a mâncat zilnic două ouă. Medicul Mihaela Bilic: Este o chestiune năucitoare. Dacă te-ai duce la un nutriționist, te-ar certa

Nutriționistul a vorbit despre consumul de ouă. Mihaela Bilic a dat exemplul unui bărbat de 80 de ani care, în fiecare zi, toată viața lui, a mâncat câte două ouă.

„Tata are un prieten care are 80 de ani. Îi plac atât de mult ouăle încât toată viața lui a consumat, în fiecare zi, câte două ouă. Este o chestiune năucitoare. Dacă te-ai duce la un nutriționist, te-ar certa pentru tipul acesta de comportament. Însă omul are analizele perfecte. La carte se spune că ouăle trebuie consumate între trei și cinci pe săptămână. Dacă dăm timpul înapoi, ne amintim că acum vreo 30 de ani, oul avea colesterol și era pus la colț”, a zis medicul Mihaela Bilic la DC News și Spectacola, în cadrul emisiunii Georgianei Ioniță.

VEZI ȘI: Vom ajunge să mâncăm gândaci? Medicul Mihaela Bilic vine cu răspunsul / video - https://www.dcnews.ro/vom-ajunge-sa-mancam-gandaci-medicul-mihaela-bilic-vine-cu-raspunsul-video_910969.html

Vedeți mai multe aici:

Mihaela Bilic spunea, într-o postare pe Facebook, că un ou și un mar pot fi suficiente într-o zi.

„Un ou si un mar pe zi- regim militar de criza.

Despre regimuri echilibrate si combinatii savante e plin internetul, putine sunt insa vocile care sa promoveze mancatul rar si putin.

Eu cred cu tarie ca mancam prea mult, sau mai bine zis prea des daca afirmi ca ai numai 2 mese pe zi risti sa fii etichetat drept neinformat si dezechilibrat, iar cu o masa pe zi esti de-a dreptul inconstient.

De curand am auzit o poveste cum ca soldatii legiunilor romane, atunci cand plecau in razboaiele de cucerire, primeau ca hrana zilnica un mar si un ou.

In prima instanta mi s-a parut neverosimil, nu-mi puteam imagina miile de gaini ouatoare care insoteau armata pentru a asigura ratia zilnica. Apoi m-am gandit ca povestea are un sambure de adevar, chiar se poate trai cu un ou si un mar pe zi.

Oul este o esenta de nutrienti, un concentrat de proteine, vitamine si minerale alaturi de grasimi valoroase, totul in raport optim, astfel incat sa fie usor de absorbit si bio eficient la maxim in organism.

Un singur lucru nu are oul: fibre si vitamina C. De aceea probabil a aparut marul in ecuatie.

Un strop de glucide alaturi de fibrele solubile din compozitie, fac din mar alimentul banal care echilibreaza dieta.

Ce le recomanda Mihaela Bilic celor care vor sa slabeasca rapid

Nu stiu cata putere de lupta avea un soldat cu o ratie de 200 calorii/zi, dar pot sa spun ca de foame nu murea.

Si unde mai pui ca fibrele solubile din mar au si efect prebiotic, adica nu sunt digerabile, dar ajung in colon unde hranesc flora bacteriana benefica. Deci si tranzitul si imunitatea au de castigat.

Si daca tot e vara si vrem sa ne ajustam rapid silueta, ma gandesc ca dieta soldatilor romani poate fi o idee.

Acum fiecare cum il tin puterile si nervii, insa mesajul meu e unul simplu: nu va fie frica sa mancati putin- daca un soldat supravietuia cu asa un regim, noi n-o sa murim de inanitie si nici anemici n-o sa devenim daca avem o alimentatie frugala… de vara”, a transmis Mihaela Bilic pe pagina ei de Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News