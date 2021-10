Baciu arată pentru câte din vaccinurile făcute în copilărie s-a administrat un rapel

"Știi pentru câte din vaccinurile pe care le-ai făcut când erai copil ți s-a administrat un rapel, adică echivalentul dozei trei pentru vaccinul anti-covid?

Doar până la vârsta de un an un copil este imunizat împotriva a 11 boli!

Iată în câte doze se fac cele mai cunoscute vaccinuri din lume:

- Vaccinul BCG - împotriva tuberculozei (se face după 48 de ore de la naștere)

- Vaccinul împotriva hepatitei B: 4 dozeprima doză - în primele 24 de ore de la naștere; a 2-a doză - la 2 luni; a 3-a doză - la 4 luni; a 4-a doză - la 11 luni.

Vaccinul Hexavalent (difteria (D), tetanosul (T), tusea convulsivă (Pa), poliomielita (VPI), hepatita B (VHB) și infecția cu Haemophilus influenza: e tip b (Hib); 3 doze + 1prima doză - la 2 luni; a 2-a doză - la 4 luni; a 3-a doză - la 11 luni.

se completează cu Vaccinul Tetravalent la 6 ani (DTPa-VPI).

- Vaccin pneumococic conjugat - Infecțiile determinate de Streptococcus pneumoniae (pneumococul) determină apariția unor boli precum pneumonie, otită, meningită sau sepsis: 3 doze; prima doză - 2 luni; a 2-a doză - 4 luni; a 3-a doză - 11 luni.

- Vaccin ROR (rujeolă, oreion, rubeolă): 2 doze; prima doză - 12 luni; a 2-a doză - 5 ani.

Faptul că am ajuns adulți și trecem prin viață feriți de bolile enumerate mai sus demonstrează că vaccinurile salvează vieți", a explicat Andrei Baciu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Coronavirus: Vaccinul Pfizer, eficace împotriva formelor grave timp de cel puţin şase luni (studiu)

Două doze de vaccin Pfizer-BioNTech sunt eficiente împotriva riscurilor de spitalizare asociate COVID-19 şi contra tuturor variantelor noului coronavirus timp de cel puţin şase luni, indică un studiu publicat marţi în revista The Lancet, confirmând estimările anterioare, informează AFP.



Studiul realizat de Pfizer şi de reţeaua de sănătate americană Kaiser Permanente a analizat datele medicale obţinute de la 3,4 milioane de persoane din California de Sud în perioada 4 decembrie 2020 - 8 august 2021.



El arată că eficacitatea vaccinului împotriva riscului de infectare scade în timp, de la 88% în luna următoare imunizării cu cea de-a doua doză la 47% după şase luni.



Pe de altă parte, vaccinul rămâne eficient în procent de 90% împotriva riscurilor de spitalizare din cauza COVID-19, inclusiv în caz de infectare cu varianta Delta, timp de cel puţin şase luni.



Aceste rezultate le confirmă pe cele estimate anterioare de Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor din Statele Unite (CDC) şi de Ministerul Sănătăţii din Israel, a subliniat The Lancet într-un comunicat.



"Studiul nostru confirmă că vaccinurile sunt un instrument central pentru controlarea epidemiei şi rămân extrem de eficace în prevenirea formelor severe şi a spitalizărilor, inclusiv împotriva variantei Delta sau a altor variante care suscită preocupare", a rezumat Sara Tartof, autorul principal al studiului, în comunicatul publicat în The Lancet.



"O analiză specifică a variantelor arată clar că vaccinul este eficace împotriva tuturor tipurilor de variante. Persoanele infectate cu COVID-19 care primiseră două doze de vaccin au fost infectate cel mai adesea din cauza unei diminuări a eficacităţii vaccinului în timp şi nu pentru că o variantă sau alta scapă protecţiei oferite de vaccin", a subliniat, de asemenea, Luis Jodar, vicepreşedinte şi director medical al grupului Pfizer.



Pe de altă parte, cercetătorii au recunoscut că nu au avut date despre respectarea purtării măştilor de protecţie, despre interacţiunile sociale sau despre ocupaţia persoanelor care au fost incluse în studiu, ceea ce ar putea avea afecta probabilitatea de a contracta COVID-19.



Potrivit autorilor studiului, aceste rezultate arată importanţa creşterii imunizării la nivel global şi a analizării eficacităţii vaccinului în timp pentru a decide categoriile de populaţie care ar trebui să primească cu prioritate dozele de rapel.