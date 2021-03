AstraZeneca, singura companie care a făcut așa ceva. OMS: Exemplul trebuie urmat și de alți producători

Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că AstraZeneca este singura companie producătoare de vaccinuri care și-a dat licența altor producători, care produc acum 90% din vaccinurile distribuite prin Covax, și a subliniat că exemplul ei trebuie urmat și de alte companii. El a prezentat noi date privind siguranța și eficiența vaccinului COVID-19 produs de Oxford-AstraZeneca, scrie DC MEDICAL.

„Am avut discuți cu lideri din țări bogate care au mai multe vaccinuri decât au nevoie, cerându-le să le împartă prin Covax. Am avut discuții cu lideri din țările sărace, ale căror economii suferă și care m-au întrebat când vor primi vaccinuri. Și am avut conversații cu directori executivi de la companiile producătoare despre cum să-și crească producția. Recent, spre exemplu, am vorbit cu CEO-ul de la AstraZeneca, Pascal Soriot, despre provocările comune pe care le întâmpinăm în creșterea producție și distribuirea vaccinurilor.

Singura companie

Până acum, AstraZeneca este singura companie care s-a angajat să u profite de pe urma vaccinului său COVID-19 în timpul pandemiei. Și până acum, este singurul producător de vaccinuri care a avut o contribuție semnificativă la echitatea vaccinării, dând licența pentru tehnologia sa către mai multe alte companii, inclusiv SK Bio din Republica Coreea și către Institutul de Seruri din India, care produc mai mult 90% dintre vaccinurile care au fost distribuite până acum prin COVAX. Avem nevoie ca mai mulți producători de vaccinuri să urmeze acest exemplu, și să dea licența pentru tehnologiile lor către alte companii.

În urmă cu un an, Costa Rica și WHO au lansat mecanismul pentru a face asta, baza de acces pentru tehnologia COVID-19 sau C-TAP, care promovează un model deschis de acces la știință unde atribuirea licenței se poate face într-un mod non-exclusiv, transparent, pentru a antrena cât de multe capacități de producție se poate. Până în acest moment, C-TAP rămâne un foarte promițător dar foarte slab folosit instrument. OMS și partenerii noștri pot crea și promova soluții, dar avem nevoie ca toate țările și toți producătorii să lucreze cu noi, ca să le facem să se întâmple. Vineri, Comitetul de consultare al OMS asupra siguranței vaccinurilor a concluzionat că datele disponibile nu sugerează niciun fel de creștere în incidentele de coagulare după administrarea vaccinului Oxford - AstraZeneca.

Rezultate pozitive

Astăzi, AstraZeneca a anunțat rezultate pozitive din urma unui studiu asupra vaccinului asupra a peste 32.000 de persoane în Chile, Peru și SUA. Vaccinul a fost 79% eficient în a preveni COVID-19 simptomatic și 100% în prevenirea spitalizarea și decesul. Nicio problemă de siguranță nu a fost raportată. Aceste date sunt dovezi în plus că vaccinul Oxford - AstraZeneca este sigur și eficient”, a declarat Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, într-o conferință de presă pe care o puteți vedea integral în VIDEO atașat.