”Asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul”. Semnalul lui Chirieac înainte de summit-ul Trump - Putin: Este o palmă grea

Întâlnirea va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage din Alaska. Vezi detalii aici! Analistul politic Bogdan Chirieac a spus, printre altele, ce înseamnă pentru Europa întâlnirea dintre Putin și Trump.

”Cred că toată lumea urmează să fie îngrijorată. Din anul 1975, de la Acordurile de la Helsinki, unde România a avut un rol fundamental, atunci aveam diplomație adevărată, s-a stabilit imposibilitatea modificării frontierelor prin forță sau ca urmare a amenințării prin forță. Iar ce se întâmplă acum și asistăm la schimbări de frontieră prin forță, acesta este adevărul. Din punct de vedere al Dreptului internațional este o situație inacceptabilă. Rusia a ocupat, cu forța, o bună parte a teritoriului ucrainean și speră să rămână cu el, aceasta, pe de o parte.

Este câștigul cel mai mare

Pe de altă parte, faptul că s-ar opri războiul nu este deloc un lucru rău, fiindcă nu ar mai muri oameni. Este câștigul cel mai mare.

De asemenea, eu nu cred în ideea de pace, ci va fi un conflict înghețat. Rusia a pierdut un milion de oameni, morți și răniți, iar Ucraina, probabil, tot în direcția aceasta, fiindcă rușii au bombardat obiective civile, nu s-au dat deoparte în a bombarda blocuri de locuințe, școli, spitale etc. Ucrainenii au bombardat doar obiective militare și rușii au pierdut, cel puțin în primii ani, foarte mulți soldați pe câmpul de luptă.

Deci, fiecare dintre părți are dificultăți în a accepta că Rusia nu ia tot din litoralul ucrainean al Mării Negre, inclusiv Buceagul, pentru a veni la Gurile Dunării, la frontieră cu România Noi suntem cei mai dezavantajați în această situație. Probabil că rușii vor și Republica Moldova, o vor. Unde pun rușii cizma, aia este.

Palmă grea dată bătrânului continent

Pe de altă parte, Ucraina, după ce a suferit și pierdut atât de mult, să piardă o treime din teritoriu devine foarte greu. Prin urmare, să vedem ce va fi la Anchorage, dar vedeți că lucrurille nu sunt așa cum ar trebui să fie. Europa nu stă la masă. Până la urmă, efortul de război al Europei este comparabil cu cel al Statelor Unite. Acum, Europa se înarmează cu totul și se va înarma. Datele publicate de presa internațională în această dimineață sunt copleșitoare. Germania, nu vă gândiți la România, că nu am reușit nimic, a reușit 7 milioane de metri pătrați de fabrici noi, în câteva luni. Este Germania, despre ce vorbim?! Dar să te vezi doar tu, Trump, cu Putin, fără Europa, pe teritoriu american, fost al Imperiului Rus, cumpărat de Congresul american în secolul 19, este o palmă grea dată bătrânului continent, orice am spune”, a declarat analistul politic Bogdan Chirieac, la Realitatea Plus.

Vezi și - • SUA critică România pentru anularea alegerilor prezidențiale. Bogdan Chirieac: Atunci ne felicitau pentru ce-am făcut. Acum ne condamnă

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News