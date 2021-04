Arafat, lămuriri în cazul ordinului cu criteriile de carantinare - VIDEO

"Nu doresc sa intru in polemici si discutii pe tema ordinului cu criteriile de carantinare, care face subiectul atentiei opiniei publice. Consider insa necesara clarificarea documentata a unor aspecte procedurale pentru care am fost contactat de mai multi reprezentanti ai mass-mediei", transmite Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Reamintim că Florin Cîțu a revocat Ordinul dat de secretarul de stat Andreea Moldovan, demis din funcție. Revocarea a fost trimisă către Monitorul Oficial pentru a fi promulgată.

Un Ordinul elaborat de Ministerul Sănătății, semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, prevedea noi criterii pentru carantinarea localităților: nivelul de testare COVID, rata de incidență, gradul de ocupare a paturilor din spitale și secțiile ATI. Prin acel Ordin se introducea un punctaj pe baza unei grile. Mai multe puncte înseamnă o situația epidemiologică mai gravă, iar localitatea în cauză putea intra în carantină.

