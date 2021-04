Andrei Caramitru (USR) propune ca oamenii care nu cred în vaccinuri să fie „scoși din sistem“

Într-o nouă postare pe Facebook, Andrei Caramitru vine cu propunerea ca oamenii care nu cred în vaccin (care în opinia sa reprezintă aproximativ 10% din populație) să fie scoși din sistem:

„Sa fii doctor sau angajat in sistemul de sănătate dar sa nu “crezi” in vaccinuri. E ca și cum un inginer de poduri nu ar “crede” in matematica. Sau un sofer de autobuz nu ar “crede” că frânele trebuie folosite. Sau un polițist nu ar “crede” ca legea trebuie aplicată și ar încuraja la anarhie. Sau un preot nu ar crede in Dumnezeu și ar spune asta la slujbe sau pe Facebook.

Oamenii ăștia trebuie scoși din sistem (sunt cam 10% la noi, in special prin județe rurale din pesedistan si vreo 2-3 vocali prin media). Nu sunt doctori, sunt șarlatani sau psihopați. Risca viața pacienților. Nu o spun doar eu - o spun italienii, francezii, englezii, maghiarii, polonezii - toți merg in directia de a face vaccinul obligatoriu pentru angajații din sistemul de sănătate sau dacă nu - dați afara și sancționați“, scris Andrei Caramitru pe Facebook.

Acest articol reprezintă o opinie.