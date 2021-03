Andreea Marin s-a vaccinat cu AstraZeneca. Dezvăluirea momentului despre reacțiile adverse: Fiica mea a avut COVID

Andreea Marin a povestit cum a luat fiica ei și a lui Ștefan Bănică Jr COVID-19. Violeta a fost infectată în luna decembrie, în perioada sărbătorilor de iarnă, după ce a luat virusul de la niște prieteni. Adolescenta în vârstă de 13 ani s-a izolat timp de două săptămâni și din fericire a făcut o formă ușoară.

"Fetița mea a avut Covid. A fost bolnavă de Crăicun și de Anul Nou, a stat închisă de Sărbători, a avut o formă ușoară. Noi ne-am testat de mai mute ori, nu am avut, am stat total separați. Ea are o mică garsonieră a ei, e izolată de restul casei. Noi doar îi aduceam mâncare, i-am adus și un brăduț. A reușit să se descurce singură trei săptămâni, totul a fost bine, a luat virusul de afară", a dezvăluit Andreea Marin, în emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV.

Andreea Marin, despre vaccinare cu AstraZeneca

Mai mult, vedeta a anunțat că s-a vaccinat deja, cu vaccinul de la AstraZeneca și a vorbit despre reacțiile adverse pe care le-a avut.

"Am făcut vaccinul și, practic, am avut două zile de stat în pat. Două zile și două nopți. Am avut dureri foarte puternice în tot corpul. Fără temperatură însă, ca la o gripă foarte puternică a fost. Am făcut AstraZeneca, dar nu din acel lot. M-am decis că voi face și rapelul", a completat vedeta.