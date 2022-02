Andreea Bălan: Am spus ”de mine nu se lipește COVID” și nu s-a lipit. Merg oriunde. Mă pup cu toată lumea

Andreea Bălan este mama a două fetițe, însă cântăreața mai are o mare dorință, aceea de a avea și un băiat. În cadrul unui podcast de pe YouTube, cântăreața a mărturisit că ar vrea să apeleze la o mamă surogat în viitor.

„Fetele mele nu seamănă între ele. Una seamănă mai mult cu mine, a doua cu partea cealaltă. Dar ele se completează foarte bine una pe cealaltă. Eu învăț de la ele și ele mă echilibrează”, a spus Andreea Bălan în podcastul lui Damian Drăghici.

Cântăreața a fost întrebată dacă își dorește să devină din nou mămică. „Îmi mai doresc un băiat. Pe lista mea îmi mai doresc un copil, un băiat, dar nu mai pot eu să-l fac. Probabil, o mamă surogat, da, mi-aș dori”, a spus Andreea Bălan.

De asemenea, a mai spus că l-a iertat pe George Burcea. „S-a terminat, iar acum așteptăm. Divorțul, practic, s-a terminat, este vorba doar de o chestie de redactare. Oricum, sunt învingătoare (n.r întrebată dacă a ieșit ea învingătoare) pentru că am aceste două fetițe extraordinare, iar indiferent de ce scrie în hârtia aia că, ok, culpa mea, culpa lui, culpa comună, până la urmă, s-a terminat. Fiecare își vede de viață separat și trebuie să avem grijă de acești doi copii separați, fiecare cum poate, evident”, a spus Andreea Bălan.

„Mai am încredere în bărbați. Dacă tu ești bine cu tine, evident că vei atrage oameni mișto. Sunt convinsă că o să fie bine în continuare”, a mai spus Andreea Bălan, adăugând: „Viața mea va fi foarte frumoasă, sunt sigură de asta!”

Tot în cadrul podcastului, a spus că, până acum, nu s-a infectat cu SARS-CoV-2.

„Meditez în fiecare zi, când am timp, dimineața, dacă nu, seara. (...) Ascult foarte mult Joe Dispenza. Eu nu am făcut COVID. Tot timpul spun de mine nu se lipește COVID și nu s-a lipit. Merg oriunde. Mă pup cu toată lumea. Am tot felul de activități. Nu s-a lipit! Și nu cred că o să se lipească”, a mai spus Andreea Bălan.

„După fiecare eșec pe partea personală, găseam o forță, o putere să fac, să demonstrez. Fiecare eșec pe partea personală m-a ajutat în carieră, m-a motivat să am și mai multe realizări”, a spus Andreea Bălan.

