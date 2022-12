Alimentele care combat respirația urât mirositoare

Respirața urât mirositoare mai este cunoscută și sub denumirea de halitoză. După cariile dentare și boala parodontală, este cea mai frecventă și destul de jenantă afecțiune dentară: aproximativ jumătate dintre oameni suferă de ea într-un mod mai mult sau mai puțin evident, potrivit unui articol publicat de Today.

Diferiți factori pot declanșa halitoză, cum ar fi infecțiile bucale (carie, gingivita etc.), patologii digestive (reflux gastroesofagian, gastrită, colită etc.), boli metabolice (diabet zaharat, disfuncție renală etc.), boli ale tractului respirator.

Numitorul comun este însă proliferarea bacteriilor care se hrănesc cu reziduuri alimentare și produc substanțe volatile care conțin sulf (așa-numitele VSC), responsabile în principal de mirosul urât al respirației.

Prin urmare, o reglare a echilibrului microbiotei orale pentru a reduce nivelurile de VSC este importantă pentru gestionarea respirației urât mirositoare.

Tratamentele actuale pentru respirația urât mirositoare includ curățarea mecanică (detartraj și răzuirea limbii) și terapia chimică (antibiotice, apă de gură și gingii).

Cu toate acestea, primul este adesea incomod, chiar dacă este efectuat de medicul stomatolog, în timp ce al doilea este eficient pentru o perioadă scurtă de timp și este întotdeauna asociat cu diverse efecte secundare, inclusiv apariția disbiozei și colorarea limbii și a dinților.

Acum, o nouă cercetare de la Universitatea Sichuan din China sugerează o opțiune nouă, simplă, fără efecte secundare pentru a rezolva respirația urât mirositoare.

Potrivit cercetătorilor, consumul de iaurt, pâine cu aluat, supă miso și alte alimente fermentate poate ajuta la combaterea respirației urât mirositoare mai eficient decât bomboanele, gumele sau apele de gură. Motivul constă în acțiunea bacteriilor probiotice (bacteriile bune) care se găsesc în aceste alimente.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News