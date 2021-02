Alexandru Rafila: Cum știm dacă ne-am imunizat și câți anticorpi avem

„Este posibil să avem cicluri de vaccinare similare cu cele pentru prevenirea infecției gripale, din două motive: un motiv îl poate constitui variația antigenică, așa numitele mutații, care pot duce la apariția unor tulpini noi și atunci ar trebui în fiecare an sau la doi ani, poate, asta e o chestiune pe care nu putem acum să o stabilim, dar vaccinurile ar trebui să țină pasul cu aceste mutații, în cazul în care se dovedesc că nu mai sunt eficiente. Aceasta este prima eventualitate. Cea de-a doua eventualitate este legată de persistența răspunsului imun, adică dacă persistența răspunsului imun va exista un an, doi ani sau trei ani. În funcție de această persistență a răspunsului imun după vaccinare, vor exista oportunități pentru administrarea acestei doze suplimentare periodic”, a spus Alexandru Rafila la Digi24.

Ce teste putem să facem după vaccinare

„În ceea ce privește testele serologice serioase care determină anticorpii, ele s-au perfecționat foarte mult. Dacă inițial erau teste care arătau tipul de anticorpi, adică cei care apar prima dată, în primă fază - se numesc imunoglobuline M (IgM) sau imunoglobuline G (IgG), fiind specifice infecției cu coronavirus, dar era un mix de anticorpi -, în momentul de față avem două elemente care contează. Primul este legat de faptul că se detectează acum anticorpii anti-Spike, adică împotriva proteinei S, chiar mai mult decât atât, sunt anticorpi neutralizanți, adică sunt exact cei care blochează porțiuni din proteina S, responsabilă de atașarea la o celulă. Și putem avea - nu avem deocamdată teste exact cantitative, adică să vedem un titlu de anticorpi, ci avem teste semi-cantitative, care arată un grad de intensitate al reacției mai degrabă decât un nivel, o cantitate, de anticorpi”, a explicat Alexandru Rafila.

„Am auzit foarte multe comentarii și unii ziceau domnule, eu am 10, alții ziceau că au 200, alții ziceau că au 800, e mult, e puțin? Depinde întotdeauna de referință, de valoarea prag, adică ar fi bine să se uite care este valoarea prag înscrisă pe buletinul de analize și să compare rezultatul obținut cu acea valoare prag. Adică, dacă cineva are o valoare prag de 0,5 și dacă are un rezultat de 10, înseamnă ca are un nivel de anticorpi relativ important”, a precizat acesta.