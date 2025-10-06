€ 5.0886
Data actualizării: 15:12 06 Oct 2025 | Data publicării: 15:12 06 Oct 2025

Alertă de călătorie în Bulgaria. Cod roșu de vreme rea
Autor: Andrei Itu

Foto: Pixabay
 

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis, luni, o avertizare de călătorie pentru Bulgaria.

Noile alerte de vreme severă din Bulgaria fac ca Ministerul Afacerilor Externe (MAE) să transmită, luni, atenționare de călătorie pentru țara vecină.

"Republica Bulgaria – Condiții meteorologice nefavorabile la data de 7 octombrie 2025

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar, pentru data de 7 octombrie 2025, au fost emise coduri de atenționare meteorologică pentru vreme severă și precipitații abundente după cum urmează:

cod roșu pentru regiunile Dobrich, Varna, Burgas, Yambol și Haskovo (coasta Mării Negre);

cod portocaliu pentru regiunile Silistra, Razgrad, Ruse, Targovishte, Șumen, Sliven, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Lovech, Vratsa (partea de nord) și Plovdiv, Smolyan, Kardjali (partea de sud).

În context, sunt preconizate restricționări ale circulației rutiere și perturbări ale traficului aerian. MAE recomandă cetățenilor români să urmărească cu atenție situația zborurilor de pe aeroporturile bulgare și să respecte recomandările autorităților locale.

Informații suplimentare pot fi accesate astfel:

• cu privire la situația zborurilor pe aeroportul Sofia – www.sofia-airport.eu;

• cu privire la starea vremii – www.weather.bg;

• cu privire la starea actuală a drumurilor: pe aplicația gratuită LIMA – www.lima.api.bg, la pagina de Internet a Agenției “Infrastructura Rutieră” – www.api.bg și la numărul de telefon 070013020, accesibil în regim non-stop;

cu privire la regimul vamal, la intrarea în R. Bulgaria dinspre R. Turcia – www.mae.ro/travel-conditions/3677 (Condiții de călătorie în Bulgaria, titlul Reglementări vamale) și la pagina de Internet a Agenției „Vămi” din R. Bulgaria – www.customs.bg;

• cu privire la e-vigneta și sistemul e-TOLL – www.bgtoll.bg;

• cu privire la situația circulației prin punctele de trecere a frontierei bulgare – www.mvr.bg.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie numărul telefonului de urgență al misiunii diplomatice a României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web: http://sofia.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.org, www.mae.ro.", potrivit unui comunicat al MAE.

