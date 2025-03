Alegeri prezidențiale 2025. Nicușor Dan, declarație de avere. N-are casă, dar are teren de 7.000 mp în Predeal și o mașină veche

Citește și: ”El va fi câștigătorul alegerilor prezidențiale”. Sociolog, informație surprinzătoare în direct: Eu sunt foarte supărat

Nicușor Dan, candidat în cursa pentru Palatul Cotroceni, spunea, recent, că preferă să locuiască în chirie, în apartamentul în care au crescut copiii. Prin 2016, declara că stătea tot în chirie. Nu era căsătorit, nu avea copii și plătea 250 de euro/lună.

”Acum, faptul că în apartamentul acesta au crescut copiii, s-a născut băiețelul, că locuim într-un cartier unde nu prea circulă mașini, îmi place foarte mult. Nu sunt deloc stresat din punct de vedere material, am un back-up, pot să merg oricând să predau. Mirabela ar vrea să avem casa noastră, să așeze ea lucrurile, să fie casa ei, dar poate va fi, la un moment dat. Plătim 590 de euro pe lună, o cameră și două dormitoare la mansardă, iar proprietarul plătește taxele. Cam atât” afirma, recent, primarul general, cu un salariu de aproximativ 4000 de euro/lună.

Adesea criticat pentru stilul său de student, deși are peste 50 de ani, Nicușor Dan avea dreptate când spunea că are un back-up. Deși s-a referit la faptul că este matematician, vedem că i-au ieșit calculele și-n avuție. Conform declarației de avere depuse la BEC, el are un teren de peste 7.000 de mp, achiziționat încă din 2007. Vorbim despre un teren intravilan în Predeal, cumpărat de primar la acea vreme.

Acum, în anunțurile valabile, un teren intravilan de 700 de mp, în centrul Predealului, costă peste 180.000 de euro, iar unul într-o zonă retrasă, de fix 7000 de mp, costă 400.000 de euro + TVA. Prin urmare, Nicușor Dan chiar cade în picioare dacă ar fi să pice.

Nu are apartamente, case, dar, în schimb, mai declară un Citroen din 1986. Acum, depinde și ce Citroen are primarul. Că dacă are un 2CV este o mașină de epocă, iar prețul ei de piață, în prezent, depășește 15.000 de euro.

De asemenea, el mai are un cont curent de peste 400.000 de lei și a acordat un împrumut de 20.000 de euro. Are și datorii, două se sting în acest an, iar a treia, și cea mai mare, de 100.000 de euro, trebuie achitată până în 2032. Ca primar, a câștigat aproape 300.000 de lei anul trecut, în dreptul soției sale nefiind declarate venituri. Mai beneficiază și de două alocații pentru copii.

