Adrian Porumboiu: Buzatu m-a dezamăgit total pentru că am crezut că e un om de rasă

Afaceristul Adrian Porumboiu a declarat la Antena 3 CNN că absolut toată lumea ştia despre încrengătura dintre Dumitru Buzatu şi Emil Savin. Totodată, acesta a afirmat că a fost dezamăgit de reacția pe care a avut-o președintele Consiliului Județean Vaslui în momentul în care a fost prins în flagrant de către procurorii DNA cu mită de 1,25 milioane de lei.

"Buzatu m-a dezamăgit total pentru că am crezut că e un om de rasă. Și dacă am spus om de rasă, mă gândesc și la canini. Și eu am câine acasă, şi dacă-i aruncă cineva o bucată de carne sau ceva, nu o ia, dacă nu e din mâna mea sau a soției. Şi la oameni tot la fel. Dacă ești de rasă, te duci, desfaci aia, vezi ce acolo, ce ți-a pus în în geanta aia... Şi ai o reacție, nu ieşi să spui că-s banii tăi, din munca ta", a declarat omul de afaceri.

Adrian Porumboiu: E o dispută între oameni de nimic, şi unul şi celălalt

Totodată, Adrian Porumboiu a mai spus și că din punctul său de vedere, ce s-a întâmplat între Buzatu și Savin este o dispută între "oameni de nimic".

"Când ei au fost la pescuit, dar Farmazon ținea undița, peștele aruncat în apă era peștele DNA-ului, adică banii. Când au scos de acolo, au tras undiţa, maidanezul Buzatu a sărit și a luat... Avea încredere. Uite, și la mine în curte intră mai mulți, dar nu sunt toți prieteni cu câinii, ei știu despre ce e este vorba. Verifici treaba asta. Am vorbit o diferență, poate nu șochează, dar este o realitate.

Până la urmă, dacă ești de rasă și ești un om de ținută, verifici ce ai acolo. Poate că asta e obișnuința, așa fac cei care se ocupă cu trebui din astea. E o dispută între oameni de nimic, şi unul şi celălalt", a mai adăugat Adrian Porumboiu.

Precizăm că astăzi, 27 septembrie, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost adus la Curtea de Apel Iaşi, acolo unde se judecă contestaţia deciziei de arestare preventivă pentru 30 de zile a acestuia, pentru luare de mită.

