Adrian Năstase: Este important să examinăm şi "post-privatizarea” Petrom

Anca Alexandrescu, jurnalist Realitatea Plus, a anunţat că în emisiunea de duminică seară va face public contractul de privatizare al Petrom. Adrian Năstase, fost premier al României, transmite, însă, că este importantă şi examinarea "post-privatizării" Petrom.

"Am aflat că, în seara asta, se va discuta la Realitatea Plus contractul de privatizare a P.etrom. Sper că vor fi invitaţi şi cei care au negociat contractul şi care cunosc clauzele contractuale în aşa fel încât să explice conţinutul şi contextul negocierilor. Aşa cum am arătat în mai multe rânduri, este important să examinăm şi „post-privatizarea” Petrom.

Un prim efort l-a constituit Comisia senatorială de anchetă din perioada 2006-2008. Raportul Comisiei este public şi se află pe site-ul Senatului. Tot atunci însă au fost depuse, din partea Guvernului/ministerului, „Observaţii la Raportul Comisiei de anchetă”, document pe care il anexez", a scris Adrian Năstase pe blogul său.

După ce OMV a anunţat că nu se încadrează la plata taxei de solidaritate în România, europarlamentarul Rareş Bogdan spune că "statul român este unul eşuat, dacă OMV este lăsat să scape".

”Sunt două chestiuni. Unu, e un examen pentru România, pentru statul român, dacă se dovedeşte un stat slab sau un stat puternic. Corporaţiile de talia OMV sau alte corporaţii, fie că sunt cu capital românesc sau cu capital străin, caută formule prin specialişti angajaţi de a rezolva din punct de vedere fiscal veniturile, să zicem aşa. Obligaţia statului este de a avea oameni suficient de bine pregătiţi astfel încât să pună o contrapondere la specialiştii angajaţi de corporaţii şi să oblige aceste corporaţii să plătească impozite în ţara unde produc veniturile”, a declarat europarlamentarul Rareș Bogdan pentru Digi24. CITEŞTE MAI MULTE AICI

