Actorul Eduard Teodorescu, despre cum a făcut pasul spre modă: Mulți au impresia că un model este un umeraș

Eduard Teodorescu, actor și model la numai 18 ani, a vorbit în cadrul emisiunii Mi-Th Influencer, cu Mirela Vescan și Thea Haimovitz, despre parcursul său artistic, dar și despre problemele specifice vârstei cu care s-a confruntat.

”Actoria am început-o acum 7 ani, iar modellingul în urmă cu un an. Am descoperit că din actorie poți să crești și mai mult. Ca model ești tot un actor, nu ești doar un umeraș. Mulți au impresia că un model este un umeraș, un manechin, eu îmbrac ținuta și am ieșit.

Nu, ca model eu trebuie să reprezint conceptul, viziunea designerului, trebuie să intru în rolul poveștii, fiindcă fiecare ținută are o poveste, fiecare stil descrie ceva, transmite ceva. Eu, în momentul în care am pășit pe podium, trebuie să transmit o emoție. Și am ajuns, încet-încet, din actorie să mă transfer pe modelling pentru că simt că pot aduce mai mult”, a mărturisit Eduard Teodorescu.

Acneea, o problemă care nu ține cont de statut

”Este în spate, am lăsat-o cât de cât în urmă. M-am confruntat timp de trei ani cu problema acneei, cu dermatologi, creme peste creme, nimic nu funcționa.

Ajunsesem la concluzia că cea mai utilă soluție este laserul, pentru că acum tratamentele moderne... dar am stat și m-am gândit, uitându-mă în spate, niciodată, la niciun control dermatologic, nimeni nu a căutat cauza. Nu s-a făcut niciun test, nu s-a pus un diagnostic. Eu primeam tratamente, dar fără diagnostic. (...) Am început să schimb diverse obiceiuri, am eliminat sarea, zahărul, laptele din alimentație, am reglat programul de somn, inclusiv spălatul pe cap înainte de culcare, în păr se rețin cele mai multe particule de praf și de microbi.

Dar la mine cauza era atât de evidentă, încât nu m-am gândit să o caut. De la stres. În momentul în care nu m-am mai stresat au dispărut ca prin minune toate și am realizat că mi-am irosit timpul încercând tot felul se soluții”, a mai spus tânărul actor și model.

Mirela Vescan demontează mitul modelului prostuț

Mirela Vescan a ținut să puncteze că ideea că modelele sunt doar frumoase, nu și inteligente este doar un mit, mai ales văzând exemplul lui Eduard Teodorescu, care a știu cum să abordeze chestiuni cu care mulți dintre tineri se confruntă.

”Eu întotdeauna nu am văzut decât copii care muncesc, copii frumoși, cu ambiție. Cu modelele cu care am lucrat nu am simțit răutate și am lucrat ceva. Vorbim de mii de modele cu care am lucrat. Că am făcut editoriale, că am avut ședințe foto sau prezentări de modă, eu am ajuns să-mi respect modelele. Știu fete care au lucrat de la 11 ani și și-au întreținut familia, au ajuns Miss Asia”, a spus Mirela Vescan.

