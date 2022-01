A recunoscut că face duș doar de TREI ori pe săptămână. Mesajul care a stârnit REVOLTA: Vi se pare dezgustător?

Declarația unei femei a creat o adevărată controversă pe Internet, după ce a spus că face duș doar de trei ori pe săptămână.

Femeia, care a spus că este și mamă, a fost șocată când a aflat că unele persoane se spală zilnic și a vrut să știe dacă frecvența cu care face ea duș e ciudată.

Ea nu și-a dezvăluit identitatea, dar a scris pe un forum cum a aflat că se spală mult mai rar decât prietenele ei.

"Am ieșit cu niște prietene, suntem un grup de femei, unele mame, unele nu. Una dintre ele a povestit că se luptă să găsească timp pentru a face duș zilnic de când a născut. Eu i-am spus că nu mă spăl zilnic, chiar dacă nu am copil mic. Toate prietenele mele s-au uitat îngrozite la mine, Aparent, toate, chiar și cele cu copii, se spală în fiecare zi", a fost mesajul publicat de femeie, conform The Sun.

În plus, ea a mai spus că are două fiice și a spus că face duș în cele două zile în care are job, unul part-time, plus una extra, ceea ce înseamnă un total de trei zile pe săptămână.

"Zilele mele constau în jucatul cu fetele acasă, plimbatul câinelui, dusul copiiilor la școală și poate în parc. Fac dușuri mai des dacă fac sport sau sex sau dacă sunt la ciclu. Îmi spăl copiii de trei ori pe săptămână. Partenerul meu face sport zilnic, așa că se spală mai des decât mine", a mai spus femeia, pe acel forum online.

"Mi se pare destul de dezgustător"

Reacțiile oamenilor la dezvăluirea femeii nu au întârziat să apară, mai ales că ea a încheiat povestea prin a-i întreba pe alți internauți dacă "e dezgustător obiceiul ei de a se spăla mai rar".

"Personal, mi se pare destul de dezgustător. Îmi pare rău", a fost unul dintre răspunsurile primite.

"Sunt genul de persoană care se spală zilnic, nu pot să trec peste dimineață fără un duș, ca să fiu sincer", i-a scris altcineva.

- "Nu e nimic neînregulă dacă te speli de trei ori pe săptămână, dacă nu ai nevoie de un duș în zilele în care nu te speli"

Ce spun dermatologii despre acest subiect

Unii dermatologi susțin că nu e nevoie să ne spălăm zilnic, ba chiar să sărim din când în când peste un duș dacă avem probleme de piele.

"Majoritatea oamenilor aleg să facă duș zilnic, dar asta poate duce la supra-expunere la săpun și apă fierbinte, care pot duce la dezechilibre. E mai ales periculos pentru persoane cu probleme de piele precum psoriasis și eczema. Unele săpunuri pot fi alcaline și dau probleme. Dușul prea des poate distruge bariera naturală a pielii, care ne protejează. Pe de altă parte, dacă stăm prea mult nespălați, putem mirosi, iar celulele moarte de piele, transpirația și sebumul pot încărca porii. Asta poate duce la acnee", a explicat un medic dermatolog pentru The Sun.

El crede că cel mai bine e să te speli o dată la două-trei zile.

Mila Kunis și Ashton Kutcher își spală copiii doar când văd mizerie pe ei

Actrița Mila Kunis și actorul Ashton Kutcher au șocat pe toată lumea când au dezvăluit, acum ceva timp, că se spală pe ei și pe copiii lor doar când e nevoie.

"Nu am avut apă caldă în copilărie. Așa că nu făceam duș prea des. Acum nu-mi spăl corpul cu săpun în fiecare zi. Doar axilele, zonele intime și tălpile", a declarat Mila Kunis acum ceva timp.

De asemenea, cei doi au precizat că nu îşi spală nici copiii foarte des: "Dacă vezi murdărie pe ei, atunci spală-i. Altfel nu are sens", a spus și Asthon Kutcher.

"Chiar fac duș, pe bune. Iar copiii fac cunoștință cu apa în fiecare zi. Uneori e apa din piscină, alteori e dușul. Depinde. E criză Covid. Nu ieșim din casă. Cui îi pasă?", a mai spus Mila Kunis după un val de critici la adresa lor.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News