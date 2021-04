Vladimir Putin, după ce a făcut rapelul vaccinului anti-COVID: Totul este în regulă, fără efecte secundare

Vladimir Putin a refuzat și de această dată să spună cu care dintre cele trei vaccinuri dezvoltate în Rusia a fost imunizat. Președintele rus a precizat că nu a avut careva efecte secundare în urma rapelului, transmite Interfax.

"Ei bine, am făcut această vaccinare și am ieșit aproape imediat pe hol, cu 10 minute înainte să plec, am primit vaccinul. După cum puteți vedea, totul este în regulă, fără efecte secundare, fenomene. Nici nu simt că am făcut acest vaccin, totul este în regulă ", a spus Putin la postul de televiziune "Rusia-24".

Vladimir Putin s-a lăudat și că a făcut sport, iar după prima vaccinare are deja un răspuns imun.



"Apropo, după cum au spus medicii, după prima vaccinare există deja un răspuns imun atât de bun. În orice caz, efectul este pozitiv, nu există efecte secundare, așa cum am spus deja de două ori, și sper că nu vor exista.", a adăugat Putin.

Vladimir Putin a primit prima doză de vaccin anti-COVID pe 23 martie. Atunci el a mărturisit că a simțit ulterior oboseală și durere locală, dar fără alte efecte secundare. Ce ser a folosit președintele rus, rămâne a fo totuși un mister.

VEZI ȘI: Vladimir Putin s-a vaccinat împotriva Sars-Cov-2. Cum se simte