Vlad Voiculescu, trei măsuri noi. Anunț de ultimă oră: Ar putea să însemne amânarea unor operații sau proceduri elective

"Sunt 3 măsuri asupra cărora ne-am concentrat. Prima dată am mers către spitale la care ne-ar fi plăcut să nu trebuiască să apelăm până astăzi. Am mers pentru suplimentarea paturilor. La spitalul Fundeni avem un număr de 70 de paturi cu oxigen, 14 paturi de Terapie intensivă, care sunt fie disponibile deja, fie în pregătire. La Institutul oncologic București, avem 5 paturi de ATI și alte 5 paturi pentru terapie acută. 35 de paturi cu oxigen la Colentina, 2 paturi de ATI la Gerota, la Colțea 16 paturi cu oxigen.

Avem o creștere a numărul de paturi și în unitățile mobile, în curțile spitalelor. Vorbim de o creștere de la 8 la 12 paturi în fiecare unitate.

A doua măsură este regândirea și optimizarea fluxurilor medicale, care are 2 obiective: reducerea presiunilor de pe UPU și lărgirea centrelor de evaluare pentru formele non-severe. Al doilea obiectiv este redirecționarea urgentelor non-COVID către alte spitale.

A treia măsură este aceea a concentrării tuturor forțelor pe exigența momentului, îngrijirea pacienților cu COVID-19. Asta ar putea să însemne amânarea unor operații elective, unor proceduri elective, ca unele spitale, unele secții, resurse umane să fie concentrate către tratamentul pacienților COVID-19", a declarat Vlad Voiculescu.