Video cu Adela Popescu și Radu Vâlcan: Așa să fim mereu, scumpete, cu grijă unul față de celălalt

Adela Popescu și Radu Vâlcan s-au cunoscut în timpul filmărilor telenovelei „Iubire și onoare”. „Primele casting-uri pentru serial le-am dat cu actorii mai vechi care urmau să joace. La un moment dat, a venit rândul să dau și cu personajul ei, pentru o anumită scenă. Am văzut atâta forță la femeie aia micuță de statură. În momentul în care a început repetiția, nu-mi venea să cred. Eram șocat. Aceasta a fost prima interacțiune dintre noi. Apoi am mai repetat și uite-ne acum”, a povestit Radu Vâlcan în podcastul „Fain & Simplu”, găzduit de Mihai Morar.

„Am început ușor să ne apropiem. Pe mine râsul ei m-a dat pe spate. Are un râs, zic eu, contagios. Când ne-am cunoscut, au ieșit explozia și forța de care a dat ea dovadă, după am fost simpli colegi. După luni de zile de repetiții, a fost un moment, apoi mai multe momente. Când filmam în Turcia, îi știam tot programul, ieșea dimineața la alergat, atunci eram fiert. (...) Totul a fost natural. Ea mă ținea așa la distanță. Nu-ți imagina că eram nesimțit, eram delicat. Dar în felul acesta i-am dat ocazia să mă cunoască. (…) Prima întâlnire a fost în Bulgaria. Și dacă mâncam mămăligă, mi se părea ceva exotic, extraordinar. (…) După am și cerut-o în căsătorie tot acolo, dar la un alt restaurant”, a mai spus Radu Vâlcan.

Radu Vâlcan a împlinit 45 de ani pe 8 februarie.

„Și de ziua lui se gândește să îmi facă o bucurie. Îmi dă să mănânc. Așa să fim mereu, scumpete, cu grijă unul față de celălalt. La mulți ani, te iubim!”, a scris Adela Popescu pe contul său de Instagram.

Iată și filmarea publicată de Radu Vâlcan pe contul său de Instagram:

Adela Popescu și Radu Vâlcan, anunț la început de an

Prezentatoarea de la „Vorbește Lume" a mărturisit că a făcut o achiziție mult așteptată. Adela Popescu și soțul ei și-au cumpărat o proprietate la mare.

„Acum doi ani, de Revelion, am pus pe o foaie trei dorințe. Prima: încă un frățior sau o surioară pentru Alexandru și Andrei. A doua: o casă la mare. A treia: mai aștept. Frățiorul a venit, a treia nu s-a îndeplinit încă, și… și… și… am plătit avansul pentru căsuța noastră de la mare. Mă rog, nu e o casă pe pământ, ci un apartament la care visez de ani. Sunt atât de fericită că îmi bubuie inima! De Radu nu mai zic, că deşi el avea ceva îndoieli (despre care o să vă povestesc altădată), acum îmi spune numai cum abia aşteaptă el să fie gata blocul (la vară) - şi să plece cu băieţii lui la Olimp (nouă ni se pare cea mai frumoasă zonă a litoralului românesc, aşa că acolo este apartamentul), să îşi bea el cafeaua pe terasă în miros de pini şi apă sărată - căci da, blocul e înconjurat de o pădure de pini, la doar 100 m de mare. Un viiiiiis!!! Eu îi zic să nu îmi mai fure fanteziile, că sigur ale lui au legătură cu infinity pool de la etajul 11 şi rapanele cu usturoi de la cherhanaua de lângă. Nu uitaţi să visaţi. Şi să vă şi notaţi undeva ce. Că trece anul şi uitaţi", a transmis artista Adela Popescu, tot pe contul de Instagram.

