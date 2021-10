VIDEO - COVID-19 face ravagii și în rândul copiilor. Cel mai mic de la ”Marie Curie” are doar 18 zile

Dacă ieri arătam situația catastrofală din spitalele COVID din țară, în care sunt internați adulți ( Vezi AICI imaginile), azi imaginile sunt despre copiii care luptă pentru viața lor pe paturile de la ATI. În spitalele din țară sunt internați aproape 500 de minori cu Covid-19. Mulți dintre ei sunt în stare gravă în secțiile de Terapie Intensivă. La Spitalul ”Marie Curie” din Capitală sunt intubați chiar și bebeluși de doar câteva zile. Mai grav este că există părinți care încă nu cred în boală, deși copiii lor respiră conectați la aparate, relatează Realitatea Plus.

Cel mai mic copil internat la ”Marie Curie” are doar 18 zile, iar cel mai mare, 17 ani. Cinci dintre micuți au o stare gravă și sunt conectați la aparate. Medicii mărturisesc că au fost nevoiți să suplimenteze numărul de paturi pentru copiii diagnosticați cu Sars-Cov-2. Din păcate, cei mai multi părinți ai copiilor testați pozitiv sunt nevaccinați și nu cred în boală nici acum, când micuții luptă cu boala.

"Cazul unei răceli care s-a inflamat foarte repede. Am aflat că am început să tușească și am sunat la ambulanță. Sunt împotriva vaccinului. Am văzut multe cazuri la știri, pe Facebook și nu vreau.", spune o mamă a cărui copil este internat cu COVID-19.

"Din păcate avem și copii cu vârstă foarte mică. Cel mai mic copil internat în secția noastră este un nou-născut de 18 zile. În momentul de față nu este conectat la oxigen, dar are o patologie respiratorie remarcabilă pentru vârsta lui. Din păcate, majoritatea părinților sunt nevaccinați.", a spus un medic de la Spitalul ”Marie Curie”.

Copiii care pot dezvolta forme SEVERE de COVID-19. Dr. Mihai Craiu, avertisment

Copiii fără comorbidități grave pot face forme severe de COVID-19 mai ales dacă sunt obezi, dacă au vârstă sub trei luni sau sunt de altă rasă decât cea caucaziană, a avertizat medicul pediatru Mihai Craiu. Printre alți factori de risc care trebuie monitorizați în cazul copiilor sunt: malformațiile cardiace, bolile neurologice sau pulmonare cronice, sindromul Down, deficite imunologice, insuficiență renală cu dializă, diabet, anemie severă sau malnutriție severă. Vezi mai mult AICI.