Victor Socaciu, în stare gravă din cauza COVID-19. Nu poate respira fără ajutor, ar avea plămânii afectați

Artistul se află internat într-un spital din București și are plămânii afectați. În plus, cântărețul are nevoie de oxigen suplimentar pentru a putea respira.

Victor Socaciu, în vârstă de 68 de ani, are diabet și a suferit, în urmă cu mai bine de 10 ani, o intervenție de transplant de rinichi.

Potrivit cancan.ro, Victor Socaciu ar fi în ajuns în stare gravă, la spital, cu COVID-19, după ce a organizat, la Breaza, un spectacol de folk.

"S-a încheiat cea de-a 30-a ediție a Festivalului OM BUN! Aproximativ 1500 de spectatori au urmărit online și de la fața locului o deosebită desfășurare de forțe artistice și organizatorice. Artistic, vorbim de efortul splendid a 30 de cantautori care și-au concentrat cele mai izbutite creații în recitaluri, absolut toate, performante calitativ și mai ales, emoțional! Efortul organizatoric a fost unul triplu față de situația normalității!", scria Victor Socaciu pe 1 aprilie, după terminarea evenimentului.

Cine e Victor Socaciu

Victor Socaciu este unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi.

Artistul a debutat pe scena românească în anul 1970 cu trupa Zodiac, devenind și producător al Festivalului Național-Concurs de muzică Folk „Om Bun”, dar și al Festivalului Nașional – Concurs „Cântec de dragoste”, în parteneriat cu Televiziunea Română și Radio România Actualități, dar și cu Ministerul Culturii și Cultelor.

Acesta a realizat de-alungul carierei sale mai multe emisiuni TV, dar s-a implicat și în viața politică, fiind deputat PSD în anul 2012.

Victor Socaciu a fost căsătorit cu Cornelia Pavlovici și Marina Almășan, ambele mariaje sfârșindu-se cu scandal în tribunale.