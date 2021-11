Val Vâlcu: Hai să facem un LOCKDOWN adevărat! Băi, du-te la vaccin că mori! Mori în chinuri!

Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, susține că persoanele care mor astăzi din cauza COVID-19 sunt persoane diagnosticate în urmă cu trei, patru săptămâni și, deși a scăzut numărul infectărilor, numărul deceselor va rămâne crescut.

”Avem o scădere a numărului de cazuri diagnosticate, dar ne explicăm ceea ce se întâmplă în Terapie Intensivă și în ceea ce privește mortalitatea pentru că există un decalaj. Dacă astăzi în Terapie Intensivă avem pacienții de acum două săptămâni, cei care își pierd viața astăzi sunt pacienții diagnosticați în urmă cu cinci-șase săptămâni. Acest decalaj va face ca și în perioada următoare să avem o creștere a numărului de cazuri din Terapie Intensivă și, din păcate, și a mortalității. Abia în momentul în care scăderea numărului de cazuri zilnice se va menține o perioadă de cel puțin o lună, o lună și jumătate, vom înregistra scăderi în Terapie Intensivă sau în ceea ce privește numărul de persoane decedate”, a declarat Radu Țincu în direct la B1 TV.

În acest context, jurnalistul Val Vâlcu a tras un semnal de alarmă și a vorbit și despre necesitatea unui lockdown la nivelul României, pentru a putea scăpa de COVID-19 și pentru a reduce numărul de morți.

"Hai să facem un lockdown adevărat"

"Avem un semi-lockdown acum, care afectează industria HoReCa, afectează magazinele. Hai să facem un lockdown adevărat, așa cum au făcut țările occidentale când au avut aceeași problemă cu oameni nevaccinați și multe internări, multe cazuri grave, multe decese.

Și în acest interval de lockdown, pe care, sigur, nu-l vrea lumea, "că nu mor eu, moare bunicul", au început să mai moară copii, "eu sunt bine, mersi, merg la cârciumă, n-am nicio problemă, dacă am noroc, că e ruletă rusească. Dacă am noroc, am trăit ca înainte, dacă mor, mor". Văd că românii își asumă. Între timp mor vârstnicii, părinții, bunicii noștri.

Dacă s-ar ajunge la această concluzie a unui lockdown, în intervalul celor 2 - 3 săptămâni, pleci din casă doar pentru vaccinare. Îți vin vaccinatorii la ușă, altă soluție nu este! Vrem o țară ca afară, vrem să fim ca-n Germania, ca-n Danemarca, ca-n Belgia, dar să facem ce facem noi. Deci să fie lockdown, legat de vaccinare, pentru că altfel, un lockdown mută valul patru un pic mai încolo. Vaccinarea e cheia.

Este nedrept față de pacientul care are cancer, care are alte boli grave, care face un infarct, nu poate preveni. Dacă nu te vaccinezi nu mai veni în spital! Dacă ai o convingere, nu mai veni, fugi de medicii ăia, nu te duce în spital nici când rămâi fără aer, că "ăia vor să te omoare".

4 milioane de români sunt în străinătate, văd ce se întâmplă acolo, poate-și sună rudele de aici: Băi, mamaie, băi, tataie, du-te la vaccin că mori! Mori în chinuri! Sau rămâi cu sechele, plămâni distruși", a spus Val Vâlcu, în direct la B1 TV.

Acest articol reprezintă o opinie.