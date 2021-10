"Vaccinul anti-Covid provoacă infertilitate". Mitul, demontat de Mihai Craiu: Pur și simplu e imposibil biologic

Medicul pediatru Mihai Craiu a demontat miercuri, prin explicații detaliate, mitul conform căruia vaccinul împotriva noului coronavirus ar provoca infertilitate.

"Prima dată când am auzit, la sfârșitul anului 2020, această "teorie" cu afectarea fertilității de către vaccinurile destinate prevenției maladiei COVID-19 am avut o strângere de inimă. Chiar am întrebat într-un grup de experți dacă nu li se pare cunoscută povestea. De fapt, e o ciorbă reîncălzită, din bucătăria gospodinelor antivaxx. Exact această ipoteză a fost vehiculată și când s-a lansat, în România, campania inițială de vaccinare împotriva HPV. Da, aceea încheiată cu un eșec la fel de spectaculos ca și cea actuală, împotriva maladiei COVID-19.

Atunci s-au aruncat peste 90% din dozele de vaccin (scumpe...) achiziționate de statul român. Adică de noi toți. Și au murit apoi niște mii de femei din cauza cancerului de col uterin produs de HPV. Dar nu s-a scandalizat nimeni, pentru că aceste decese, ale femeilor relativ tinere din România, nu au fost toate într-un timp scurt. Și astăzi au murit, în scumpa noastră țară, câteva femei, de cancer de col uterin, care ar fi putut fi vaccinate, cu niște ani în urmă...

De unde a venit povestea?

De la o proteină numită sincițina-1, proteină necesară tuturor mamiferelor pentru dezvoltarea și funcționarea placentei.Cineva a observat că sincițina-1 are în comun cu proteina spike a noului coronavirus o secvență de aminoacizi. Și a concluzionat, acea persoană, că anticorpii anti-spike vor distruge sincițina-1 din placentă. Oare așa să stea lucrurile? Păi nu prea! Căci proteina spike și sincitina-1 au în comun o secvență de 4 (patru) aminoacizi. Iar sincițina-1 are în total 538 aminoacizi.

Este o asemănare extrem de mică pentru a putea imagina o fixare robustă a anticorpilor anti-spike în fix acel loc. Pur și simplu e imposibil biologic. Imaginați-vă că purtați o pălărie cu o pană de la orice pasăre zburătoare doriți dvs. Aveți o pană la pălărie... Cam atât aveți în comun cu pasărea... Asta nu înseamnă că, de mâine, veți putea zbura.

"Este cazul să depășim acest mit"

Lăsând gluma, în studiile vaccinului Pfizer-BioNTech, ce au început acum mai mult de un an și ceva, au fost și femei tinere, de vârstă fertilă. Din datele Societății de Medicină Reproductivă din SUA reiese că fertilitatea în lotul placebo (fără vaccin) a fost similară, în anul ce a urmat, cu cea a femeilor vaccinate.

Stimate doamne, dacă tot credeți în teorii ale conspirației legate de infertilitate, cum vă explicați că cele 6.73 miliarde de doze de vaccin utilizate până acum au fost administrate în proporție de 80% în țările dezvoltate și în curs de dezvoltare, iar în Africa au fost administrate extrem de puține doze? Ce fertilitate mai trebuia redusă, în țările bogate, unde sporul natural este negativ de mai mulți ani ?! Cred că este cazul să depășim acest mit. Decizia vă aparține!", a scris Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.