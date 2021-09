Vaccin COVID pentru copiii sub 12 ani. Dr. Anthony Fauci are un anunț

Dr. Anthony Fauci a anunțat când va fi disponibil vaccinul anti-COVID pentru copiii sub 12 ani.

Vaccinurile anti-COVID-19 vor fi disponibile pentru utilizare la copiii sub 12 ani din această toamnă, a anunțat dr. Anthony Fauci. Vaccinul Pfizer va deveni probabil disponibil pentru copiii mici înainte de vaccinul Moderna.

Așadar, Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase din SUA, a anunțat că un vaccin împotriva COVID-19 pentru copiii cu vârsta sub 12 ani va fi disponibil din această toamnă.

„Cu siguranţă, va fi disponibil din această toamnă. Va exista un interval de lansare între Pfizer şi Moderna. Cel mai probabil, la începutul lunii octombrie vom avea vaccinuri pentru copii”, a spus Anthony Fauci.

Probabil va dura câteva săptămâni ca Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA să revizuiscă datele înainte de a lua o decizie finală privind furnizarea autorizaţiei de utilizare în regim de urgenţă a vaccinurilor, relatează Business Insider.

„Valul nevaccinaților” lovește Timișoara. Explozie de pacienți cu Covid

Amintim că numărul de paturi în zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara a fost suplimentat de luni, după ce în ultimele zile a fost „o explozie” de pacienți.

„În ultimele zile a fost o explozie, practic, de pacienți infectați cu Sars-CoV-2 care au ajuns la noi, având forme moderate, dar și severe. Nu puțini sunt cei care au nevoie de oxigen suplimentar. Am fost nevoiți să extindem zona roșie și am introdus alte câteva saloane de la boli infecțioase. Pacienții care erau în acele saloane până acum au fost mutați intr-o zonă albă de pe o altă secție. Pentru asta am reorganizat Secția de Pneumologie. Nu ne putem permite să neglijăm pacienții cu patologii acute, asta în primul rând, dar nici pe cei cu neoplasme. La etajul 1 vor fi tratați atât pacienții cu diagnostic de pleurezie, cu pneumonii, altele decât cele produse de coronavirus, BPOC, dar și cei cu neoplazii pulmonare. La etajul doi vor fi tratați pacienții cu TBC. Nu vom renunța la paturile din zona albă în care trebuie să tratăm pacienții cu afecțiuni pulmonare care necesită internare”, a declarat, potrivit Mediafax, Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș Timișoara.

Reprezentanții unității medicale anunță că, în viitor, se are în vedere și înființarea unei secții de pre-terapie pentru pacienții cu COVID-19 cu forme severe și foarte severe de boală, aceasta în funcție de evoluția cazurilor. Mai multe, AICI!