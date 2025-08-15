USR, condamnare în direct pentru Ion Iliescu. Scapă Vlad Voiculescu

O declarație a deputatului USR Alexandru Dumitriu a inflamat platoul unei emisiuni România TV. Invitat la dezbatere, parlamentarul a spus fără ocolișuri: „Ion Iliescu a fost un criminal. Punct. E opinia USR. Avem voie să avem această opinie! Este acuzația procurorilor”.

Afirmația a stârnit imediat reacția moderatoarei Cristina Șincai, care l-a întrebat dacă are dovezi și i-a reamintit că nu există o condamnare definitivă. Discuția a fost reaprinsă mai târziu, când Bogdan Chirieac a întrebat dacă Vlad Voiculescu (USR), având un dosar la DNA, este „penal”. Alexandru Dumitriu a răspuns: „Nu este penal pentru că nu a fost condamnat”.

„Nici Iliescu nu a fost condamnat”, a punctat Bogdan Chirieac, sugerând o dublă măsură.

Concluzia ironică a serii, formulată în platou: „Penalii USR sunt buni, alți penali nu sunt buni”.

Iată dialogul de la România TV:

Jurnalista Cristina Șincai l-a întrerupt și i-a zis: „Aveți dovezi în acest sens? Stați puțin... că nu a fost până la capăt dovedit”.

„Ion Iliescu a nenorocit această țară. Era cercetat, până să moară, pentru crime împotriva umanității”, a continuat Alexandru Dumitriu.

„Da, a fost cercetat, așa cum este multă lume, totuși nu a fost o decizie definitivă”, a zis Cristina Șincai.

„Sunteți deputat, dar și avocat, așadar știți deja: Cercetarea penală nu împietează sub nicio formă, asupra prezumției de nevinovăție”, a intervenit Bogdan Chirieac.

„Nu am zis acest lucru. Am spus că, în opinia mea, Ion Iliescu este un criminal. Am voie să am o opinie?”, a zis deputatul USR.

„Puteți spune orice, dar nu puteți zice că este criminal”, a continuat Bogdan Chirieac.

„Este un cuvânt foarte dur. Haideți să așteptăm decizia instanței”, a zis moderatoarea emisiunii.

„N-am zis că este o decizie a instanței. Am zis că este opinia mea”, a zis deputatul USR.

După 20 de minute, dialogul pe subiect pe subiect a fost reluat.

„Este dosar la DNA pe numele lui Vlad Voiculescu?”, a zis Bogdan Chirieac. Răspunsul deputatului USR a fost, desigur, afirmativ.

Întrebat dacă este un penal Vlad Voiculescu, Alexandru Dumitriu a zis: „Nu este penal pentru că nu a fost condamnat”.

„Nici Iliescu nu a fost condamnat”, a zis analistul politic.

„Dar nu am zis că este penal. Am zis că, din punctul meu de vedere, este un criminal”, a replicat deputatul.

„Sper că aveți proprietatea cuvintelor și vă asumați ceea ce spuneți. Trebuie să ne bazăm pe deciziile luate de instanțe când facem astfel de declarații”, a zis jurnalista Cristina Șincai.

