Ursula von der Leyen, la București: Malurile Mării Negre nu au fost niciodată mai aproape

"De la începutul războiului Rusiei am decis să renunţăm la combustibilul fosil de provenienţă rusă şi să diversificăm opţiunile către parteneri fiabili în domeniul energiei, precum cei de la această masă. Şi funcţionează. Uniunea Europeană a fost capabilă să compenseze reducerile de gaz provenit din Rusia. Dar nu vorbim doar de gestionarea unei situaţii geopolitice noi. Este vorba de crearea unui viitor pentru noi în ceea ce priveşte sursele de energie curate, accesibile şi sigure, iar acestea sunt formele de energie regenerabilă", a arătat şefa Executivului comunitar.



Ea a spus că "acest proiect va conecta cele două maluri ale Mării Negre şi, mai departe, către regiunea Mării Caspice, atât în ceea ce priveşte comunicarea digitală, cât şi energia".



"Cablul electric de sub Marea Neagră prezintă multiple oportunităţi. Acest proiect ar putea aduce Georgiei, o ţară cu destin european, beneficii considerabile. Ar putea transforma ţara într-un hub de energie electrică şi ar putea-o integra în piaţa de electricitate a UE. Cablul de sub Marea Neagră ar putea transporta electricitate către vecinii noştri din Moldova şi Balcanii de Vest şi desigur către Ucraina. Va ajuta la reconstrucţia sistemului energetic ucrainean şi la reconstrucţia ţării", a evidenţiat Ursula von der Leyen.



Ea a concluzionat că, în acest context, "putem spune că ambele maluri ale Mării Negre nu au fost niciodată mai aproape".



Preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, premierul Georgiei, Irakli Garibashvili, premierul României, Nicolae Ciucă, şi premierul Ungariei, Viktor Orban, semnează Acordul privind Parteneriatul strategic în domeniul dezvoltării şi transportului energiei verzi.

Ilham Aliyev: Azerbaidjan va deveni furnizor important de energie către Europa, mai ales de energie verde

Preşedintele Republicii Azerbaidjan, Ilham Aliyev, a declarat sâmbătă că ţara sa va deveni un furnizor important de energie electrică pentru Europa, în special de energie verde.

"Această înţelegere este un pas pentru a crea un coridor pentru energia verde. (...) Azerbaidjanul îşi lărgeşte aria de acţiune geografică furnizând gaz către pieţele europene. Este o situaţie de win-win pentru că Europa are nevoie să-şi întărească securitatea energetică, iar Azerbaidjanul are nevoie de pieţe de desfacere pentru resursele uriaşe pe care le are. Astăzi începem să construim un nou 'pod' din Azerbaidjan către Europa. Ţara noastră va deveni furnizor important de energie electrică către Europa, mai ales de energie verde", a spus preşedintele Republicii Azerbaidjan.



El a mai arătat că ţara sa a exportat anul trecut 8,2 miliarde metri cubi de gaz către UE, iar anul acesta - 11,3 miliarde metri cubi de gaz.



"Anul viitor vor fi cel puţin 11,6 miliarde metri cubi de gaz", a informat Ilham Aliyev, amintind de semnarea de către Romgaz a unui acord de livrare de gaz din Azerbaidjan către România începând din ianuarie.



