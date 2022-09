Un studiu a dovedit! Alimentele procesate pot fi cauza cancerului colorectal. Cine prezintă risc

Pentru mulți americani, comoditatea meselor pregătite cât mai repede îi determină să treacă cu vederea informațiile nutriționale. O echipă condusă de cercetători de la Universitatea Tufts și Universitatea Harvard speră că acest obicei se va schimba după ce au descoperit recent o legătură între consumul mare de alimente ultraprocesate și un risc crescut de cancer colorectal.

Într-un studiu publicat pe 31 august în The BMJ, citat de Science Daily, cercetătorii au descoperit că bărbații care consumau alimente ultraprocesate prezintă un risc cu 29% mai mare de a dezvolta cancer colorectal, al treilea cel mai diagnosticat cancer din Statele Unite, decât bărbații care consumat cantități mult mai mici. Nu au găsit aceeași asociere la femei.

Cancerul cel mai influențat de dietă. Vezi amploarea studiului

„Am început să ne gândim că maladia ar putea fi cancerul cel mai afectat de dietă, în comparație cu alte tipuri de cancer”, a spus Lu Wang, autorul principal al studiului și cercetător postdoctoral la Friedman School of Nutrition Science and Policy at Tufts. „Cărnurile procesate, dintre care majoritatea se încadrează în categoria alimentelor ultraprocesate, reprezintă un factor de risc puternic pentru cancerul colorectal. Alimentele ultraprocesate sunt, de asemenea, bogate în zaharuri adăugate și sărace în fibre, care contribuie la creșterea în greutate și la obezitate, iar obezitatea este un factor de risc stabilit pentru cancerul colorectal”.

Studiul a analizat răspunsurile a peste 200.000 de participanți, 159.907 femei și 46.341 bărbați, în cadrul a trei studii prospective mari care au evaluat aportul alimentar și au fost efectuate pe o perioadă de peste 25 de ani. Fiecare participant a primit un chestionar privind frecvența alimentelor la fiecare patru ani și a fost întrebat despre frecvența consumului a aproximativ 130 de alimente.

Pentru studiul din BMJ, consumul de alimente ultraprocesate de către participanți a fost apoi clasificat în categorii, variind ca valoare de la cel mai mic consum la cel mai mare. Cei din categoria cea mai înaltă au fost identificați ca fiind cei mai expuși riscului de a dezvolta cancer colorectal. Deși a existat o legătură clară identificată pentru bărbați, în special în cazurile de cancer colorectal în colonul distal, studiul nu a găsit un risc general crescut pentru femeile care au consumat cantități mai mari de alimente ultraprocesate.

Impactul alimentelor ultraprocesate

Analizele au relevat diferențe în modurile în care bărbații și femeile consumă alimente ultraprocesate și riscul potențial de cancer asociat. Din cei 206.000 de participanți urmăriți de mai bine de 25 de ani, echipa de cercetare a documentat 1.294 de cazuri de cancer colorectal în rândul bărbaților și 1.922 de cazuri la femei.

Echipa a descoperit că cea mai puternică asociere între cancerul colorectal și alimentele ultraprocesate în rândul bărbaților provin din carne, carne de pasăre sau produse pe bază de pește, gata de consumat. „Aceste produse includ unele cărnuri procesate, cum ar fi cârnați, slănină, șuncă și preparate de pește. Acest lucru este în concordanță cu ipoteza noastră”, a spus Wang.

Echipa a descoperit, de asemenea, că un consum mai mare de băuturi îndulcite cu zahăr, cum ar fi sifonul, băuturile pe bază de fructe și băuturile pe bază de lapte, este asociat cu un risc crescut de cancer colorectal la bărbați.

Cu toate acestea, nu toate alimentele ultraprocesate sunt la fel de dăunătoare în ceea ce privește riscul de cancer colorectal. „Am găsit o asociere inversă între produsele lactate ultraprocesate, cum ar fi iaurtul și riscul de cancer colorectal în rândul femeilor”, a declarat coautorul principal Fang Fang Zhang, epidemiolog oncolog și președinte interimar al Diviziei de Epidemiologie Nutrițională și Știința Datelor de la Școala Friedman. .

În general, nu a existat o legătură între consumul de alimente ultraprocesate și riscul de cancer colorectal în rândul femeilor. Este posibil ca compoziția alimentelor ultraprocesate consumate de femei să fie diferită de cea a bărbaților.

Aditivii, un factor important al studiului

Mingyang Song, co-autor principal al studiului și profesor asistent de epidemiologie clinică și nutriție la Harvard T.H. Școala de Sănătate Publică Chan, a adăugat că, „Vor trebui cercetări ulterioare pentru a determina dacă există o adevărată diferență de sex în asocieri sau dacă constatările nule la femei din acest studiu s-au datorat doar întâmplării sau altor factori de confuzie necontrolați la femeile care a atenuat asociația”.

Deși alimentele ultraprocesate sunt adesea asociate cu o calitate slabă a dietei, ar putea exista factori dincolo de calitatea slabă a dietei a alimentelor ultraprocesate care influențează riscul de a dezvolta cancer colorectal.

Rolul potențial al aditivilor alimentari în alterarea microbiotei intestinale, promovarea inflamației și contaminanții formați în timpul procesării alimentelor sau migrați din ambalajul alimentelor ar putea promova dezvoltarea cancerului, a remarcat Zhang.

