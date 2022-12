Un oraş german deconectează o controversată cameră de supraveghere de la mormântul lui Helmut Kohl

Sursa foto: wunderkraeuter.de via Agerpres

După înmormântarea lui Kohl, în 2017, un gard şi o cameră de supraveghere au fost instalate la faţa locului în încercarea de a preveni eventualele acte de vandalism, la dorinţa expresă a văduvei sale, Maike Kohl-Richter.



Oraşul şi dioceza au declarat că necesitatea acestor măsuri a fost de înţeles la momentul respectiv, dar nu mai sunt necesare.



Diferitele eforturi pentru a găsi o soluţie amiabilă, precum şi cererea specifică adresată văduvei de a demonta ea însăşi camera au rămas, din păcate, fără răspuns în cele din urmă, astfel că oraşul a luat acum el însuşi măsuri, a anunţat joi municipalitatea.



O evaluare a riscurilor de către Biroul Poliţiei Criminale de Stat (LKA), solicitată de oraş în vară, a ajuns la concluzia că nu există "constatări relevante pentru risc". Prin urmare, camera nu mai era relevantă.



La momentul respectiv, Kohl-Richter a declarat că a îndeplinit ultima dorinţă a soţului ei.



Kohl, care s-a născut şi a murit în Ludwigshafen, în apropiere, a fost cancelar al Germaniei din 1982 până în 1998. El este considerat unul dintre arhitecţii Europei moderne.



Mai presus de toate, a promovat integrarea europeană şi a jucat un rol important în fondarea UE în 1993 şi în introducerea monedei europene comune, euro, la începutul mileniului.

Cum face faţă Germania crizei economice mondiale

Germania, cea mai mare economie europeană, se confruntă, ca şi multe alte ţări occidentale, cu un deficit de lucrători în anumite sectoare. Guvernul German a aprobat un cadrul legislativ prin care se speră că va ajuta la atragerea a cât mai mulți muncitori din afara UE.

Guvernul german a aprobat miercuri un cadru legislativ pentru instituirea unui sistem pe puncte, inspirat de modelul canadian, pentru a atrage forţă de muncă din afara Uniunii Europene, pe o piaţă confruntată cu deficit de mână de lucru

Conform documentului publicat după şedinţa de guvern, cetăţenii din afara Uniunii Europene ce dispun de un 'bun potenţial' trebuie să poată sta în Germania pentru a căuta un loc de muncă, scrie Agerpres.



Un cetăţean străin care vorbeşte germana, are experienţă în meserii cu deficit de forţă de muncă - în domeniul medical, dar şi în gastronomie sau IT, spre exemplu - ar trebui să poată locui în Germania timp de până la un an pentru a căuta de lucru şi a fi angajat de probă.



'Trebuie să atragem lucrători specializaţi şi să acceptăm imigraţia', a subliniat ministrul Muncii, Hubertus Heil. Ministerul său se va ocupa de elaborarea noii 'legi pentru imigraţia de forţă de muncă specializată', ce va fi prezentată în lunile următoare.



Berlinul vrea de asemenea să atragă străini să vină la studii în Germania. 'Vrem să ne unim forţele pentru ca oamenii să vrea să vină la noi ca să trăiască şi muncească', a declarat secretarul de stat pentru migraţie şi integrare, Reem Alabali-Radovan.



Patronatul german a salutat acest proiect de reformă. 'Din punctul de vedere al companiilor, acesta este drumul ce trebuie urmat', a afirmat Achim Dercks, director adjunct al Federaţiei germane a camerelor de comerţ şi industrie.

