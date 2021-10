Un elicopter de mici dimensiuni i-a băgat în sperieți pe localnicii unei comune din Caraș-Severin. "A împrăștiat COVIDU`" / "Te omoară în casă"

Un elicopter de mici dimensiuni i-a băgat în sperieți pe locuitorii unei comune din Caraș-Severin. Oamenii s-au speriat după ce au văzut un fum alb deasupra satului, despre care cred că este o substanță toxică, infectată cu SARS-COV-2 și că este menită să reducă populația, relatează Realitatea Plus.

"S-a făcut un nor alb cu ceva pulverizat și din momentul ăsta a fost o pandemie în comună Marga. Se poate întâmplă orice, te omoară în casă. Da un praf pe tine și cum ai ieșit din casă ești gata. Avem așa oarecum teamă.", a spus un bărbat.

"Rămânea în urmă alb. Lumea e speriată, normal că e speriată, la orice.. păi așa ceva nu se face în criza în care suntem acum, nu?", a spus o femeie.

"Să vezi că eu l-am filmat că a dat cu praf din ăla. Lumea toată e speriată, cum să nu.", a spus o vârstnică.

"Și eu am avut filmat. (...) Au spus că nu e adevărat că are cineva elicopter, dar e destul de jenant că s-au îmbolnăvit după aia oamenii. Am văzut pulverizat, a fost fotografiat, dați pe video de către persoane de acolo din capătul ăla de sus. Am văzut cu ochii mei, dar ce a fost nu știu. Destul de aproape, se vedea omul, un elicopter destul de micuț." , a spus o altă femeie.

Ce era, de fapt, fumul alb observat de localnici

Până la urmă, primarul comunei le-a spus că este vorba despre un praf folosit în aviație, nicidecum despre o substanță toxică care îi îmbolnăvește de COVID-19.

"Un elicopter de mici dimensiuni a venit pe dealuri și a împrăștiat un praf, zic ei, dar era vorba de o parafină lichidă folosită în aviație. Ei au impresia că s-a împrăștiat ceva..Covidu`, așa zic ei.", a afirmat Nicolae Begg, primarul comunei Marga.

"Acel fum este ulei parafinat pentru fum special pentru aviație. Totul e legal. Doamne ferește, fără viruși... Lumea normal că, lumea e speriată. Este special pentru aviație.", a explicat Neagoe Petru, pilot de gyrocopter.

Parafina lăsată în urmă de avioane, elicoptere sau alte aparate de zbor este un produs non-toxic și este aprobat de autorități, iar ce cred localnicii sunt doar teorii ale conspirației.