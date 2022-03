Un chirurg din Iași, judecat pentru 11 mite, a scăpat de pușcărie. I s-a confiscat şpaga

Pentru 11 cazuri demonstrate de luare de mită, chirurgul din Iași a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare, aproape minimul stabilit de lege în cazul acestei infracţiuni. El nu are voie să practice, timp de un an, într-un spital de stat. Din toată suma pusă sub sechestru de procurori, judecătorii i-au oprit doar aproximativ 6.000 de euro, cât reprezintă cele 11 șpăgi primite de la pacienți, scrie Ziarul de Iași.

Chirurgul, medic în cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare, a fost trimis în judecată în aprilie 2019, procurorii probând 11 situaţii în care acesta condiţionase financiar îndeplinirea unor acte medicale. La acea dată, patru foşti pacienţi fuseseră condamnaţi deja pentru dare de mită, fiecare primind o pedeapsă de câte 10 luni de închisoare, cu suspendare.

Odată cu medicul, a fost trimis în judecată încă un fost pacient, pentru dare de mită. V.G. îi dăduse chirurgului 100 de lei pentru ca acesta să-şi pună parafa pe o simplă trimitere în vederea efectuării unor analize pentru o intervenţie la vezică. V.G. nu a mai apucat să vadă finalul procesului, el decedând în iunie 2020.

Cum le cerea chirurgul mită pacienților

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori, pentru o operaţie, medicul cerea 1.500 de euro, invocând faptul că statul nu îi recompensează suficient activitatea, dar şi faptul că trebuie la rându-i să dea câte ceva şi restului echipei. Banii erau ceruţi înainte de operaţie, dar plătiţi efectiv după efectuarea acesteia.

Fiecare şpagă era negociată după principiul licitaţiei olandeze. Medicul cerea suma standard de 1.500 de euro şi lăsa la aprecierea pacienţilor să dea cât considerau necesar. Dacă totuşi pacientul oferea prea puţin, medicul se arăta nemulţumit, pentru a-l determina să ofere o sumă cât mai apropiată de cea pretinsă.

"De fapt, cercetările ulterioare au arătat că în alte ocazii când a avut de efectuat o intervenţie dificilă, inculpatul i-a avertizat pe aparţinători asupra riscurilor intervenţiei şi asupra faptului că dacă va interveni decesul pacientului să nu vină să-i ceară banii, deoarece el trebuie să dea bani şi colegilor săi şi nu poate să meargă la fiecare în parte şi să le ceară să restituie banii", au consemnat procurorii.

