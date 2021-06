UE face apel la stabilirea originilor pandemiei. Ursula von der Leyen Lumea are dreptul să știe tot / Foto: Pixabay

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat că trebuie să fie aflate originile noului coronavirus SARS-CoV-2, care a stat la baza pandemiei de COVID-19, şi că anchetatorii trebuie să beneficieze de acces deplin în locurile unde se pot găsi clarificări în acest sens, relatează Agerpres, citând Reuters.



"Este de cea mai mare importanţă să aflăm originile coronavirusului", a declarat şefa executivului european în cadrul unei conferinţe de presă înainte de summitul G7 al celor mai industrializate state, ce are loc de vineri până duminică în Marea Britanie.



"Anchetatorii au nevoie de acces complet la tot ce este necesar pentru a descoperi cu adevărat sursa acestei pandemii", a adăugat Ursula von der Leyen.

VEZI ȘI: New York Times: Agențiile de informații din SUA ar putea ști care este originea coronavirusului

Ursula von der Leyen: Lumea are dreptul să ştie tot ce s-a întâmplat





"Lumea are dreptul să ştie tot ce s-a întâmplat exact pentru a trage învăţăminte şi susţinem toate eforturile pentru a se ajunge la transparenţă şi a afla adevărul", a subliniat în aceeaşi conferinţă de presă preşedintele Consiliului European Charles Michel, a consemnat EFE.



La aproape un an şi jumătate de la declararea pandemiei, originea noului coronavirus rămâne controversată. La sfârşitul lui mai, comunitatea de informaţii a Statelor Unite a admis că agenţiile sale componente au două teorii cu privire la originea virusului SARS-CoV-2, două agenţii considerând că acesta a apărut pe cale naturală din contactul uman cu animale infectate, iar o a treia privilegiind ipoteza unui posibil accident de laborator drept sursă a pandemiei de COVID-19.



În acelaşi timp, după o vizită de patru săptămâni la Wuhan la începutul acestui an, un studiu comun realizat de experţi ai Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii şi chinezi a apreciat în martie "extrem de puţin probabil" un accident de laborator.

VEZI ȘI: Laboratorul din Wuhan, finanțare din SUA, susține Fauci. Republicanii îi cer demiterea pentru că e de neclintit