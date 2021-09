Tot mai mulți români infectați sună la 112. Ambulanțele nu mai fac față. Alice Grasu: Creștere de 726%

Mii de oameni cu simptome specifice infecției cu Sars-Cov-2 sună zilnic la Ambulanță și cer să fie testați. Din cauza numărului prea mare de apeluri, mulți dintre ei așteaptă mai bine de 24 de ore până când un echipaj medical să ajungă să-i testeze. Situația este critică și în spitale. Tot mai multe dintre ele rămân fără locuri la ATI Covid. La Serviciul de Ambulanță București-Ilfov erau în așteptare în această dimineață 2.100 de solicitări.

"Cele mai multe solicitări în așteptare sunt solicitări pentru cazurile de recoltare a probelor biologice în vederea efectuării testului COVID-19. În ultimele 24 de ore, s-a înregistrat un număr mare de solicitări. Astăzi de dimineață aveam în așteptare 2.100 de solicitări. Până la această oră au fost repartizate echipajelor care vor face aceste recoltări, în jur de 500 de solicitări, la momentul acesta sunt 2.100 de solicitări în așteptare. Vor mai fi distribuite până la 100 din ele, dar aceste solicitări continuă să vină pe 112.

Creștere cu 104% a numărului total de solicitări

Am făcut o statistică pe ultimele 20 de zile din luna septembrie și am comparat cu ultimele 20 de zile din luna august. Am constat o creștere cu 104% a numărului total de solicitări la Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Urgențele de cod galben și de cod roșu au crescut cu 34%, dar cel mai mult au crescut aceste solicitări pentru testare la care creșterea este cu 726%. Avem echipaje dedicate acestor recoltări de probe biologice. În fiecare zi înscriem în jur de 43 de echipaje, uneori 45. Aceste echipaje sunt formate din medici și asistenți detașați, medici rezidenți de la spitalele din Capitală și pompieri. De asemenea sunt și echipaje ale Serviciului de Ambulanță. Am cerut și sprijinul ambulanțelor private aflate în contract cu Casa de Asigurări. Din păcate, doar 4 au reușit să înscrie câte un echipaj în fiecare zi.", a declarat Alice Grasu, managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, la Realitatea Plus.

Oamenii așteaptă și câte 3 zile până când sunt testați

Alice Grasu a fost întrebată și care este timpul de așteptare în aceste cazuri.

"Din cauza numărului foarte mare de solicitări acest timp s-a prelungit la peste 72 de ore. Facem toate eforturile să scurtăm acest timp, dar, din păcate, oricât încercăm noi să creștem capacitatea de intervenție, și numărul solicitărilor este din ce în ce mai mare. Un lucru este cert, în centrul activității noastre stau urgența și când vorbim de urgență, vorbim de acele cazuri grave și foarte grave în care viața este în pericol imediat. Toate eforturile noastre sunt să protejăm urgența ca la urgența de cod roșu să se ajungă în timpul cel mai scurt., iar la urgența de cod galben să prioritizăm cât mai corect, astfel să ajunge la cazurile grave în timpul cel mai scurt.", a explicat Alice Grasu.