Titi Aur: Parcă m-a strâns cineva de gât. Senzații ciudate și grele

„Plămânii sunt afectați 45 la sută, respir foarte greu. În primul rând, vreau să spun că am fost și sunt disciplinat, am respectat toate regulile, am purtat mască, nu am fost un disperat, am ieșit în public atât cât a fost nevoie. Colegii mei nu au suferit, familia este în regulă, eu sunt singurul afectat. Nu știu de unde am cules acest nenorocit de virus”, a spus Titi Aur, joi, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Previziuni”.

„Am o formă medie de afectare”, a explicat acesta, adăugând că este internat de pe 1 aprilie. „Atunci am avut primele simptome de lipsă de aer. Am simțit un pic insuficiență respiratorie, parcă m-a strâns cineva de gât, parcă nu-mi ajungea aerul. Și, atunci, mi-am dat seama că e o problemă. M-am dus imediat la spital, unde s-a confirmat că plămânul era afectat.”

„Medicii se comportă extraordinar! (...) S-a reușit stoparea evoluției. Probabil, încet, încet, va începe revenirea. Senzațiile sunt foarte ciudate și grele, vorbesc foarte greu și îmi vine să tușesc”, a spus Titi Aur.

„Vreau să transmit tuturor celor care nu cred în acest virus că se păcălesc singuri! Cei care au simptome să se prezinte cât mai repede la specialiști. Dacă ajungi cu plămânul afectat 60-70 la sută, Dumnezeu va avea foarte mult de lucrat și nu reușește, pentru că are mult de treabă Doamne-Doamne”, a transmis Titi Aur.