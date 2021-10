Spitalele din Timișoara, lăsate în frig. Dr. Raul Pătrașcu: Un organism care se luptă cu boală nu se poate lupta și cu frigul

Compania timișoreană de termoficare Colterm a intrat în insolvență, lăsând 5 spitale și 56.000 de locuințe în frig în prag de iarnă. Ieri, primarul municipiului Timișoara a informat că a fost sistată furnizarea gazului natural către furnizorii de agent termic ai orașului, iar negocierile nu au dus la o înțelegere.

Raul Pătrașcu a făcut marți un apel disperat către autorităţile locale şi la companiile furnizoare de gaze din România să sprijine unităţile medicale pentru a găsi soluţii pentru furnizarea agentului termic, pentru că, „în această perioadă de criză sanitară cauzată de pandemia COVID-19, tăierea gazului în Timişoara va conduce la creşterea gradului de dramatism pe care îl înregistrăm deja”.

„Noi ne-am adresat și formal și informal autorităților locale, avem un dialog constant cu autoritățile locale. Am vrut că toată lumea să înțeleagă dramatismul situației. Alimentarea cu gaz în Timișoara, din toate spitalele se adaugă la dramatismul în care trăim, suplimentată de tăierea gazului și va duce la o creștere a mortalității. Este foarte, foarte posibil...”, a declarat medicul Răul Pătrașcu, managerul Spitalului Județean Timișoara, marți seară, la emisiunea „Legile puterii” de la Realitatea Plus, moderată de Alexandra Păcuraru.

„În secțiile COVID suntem obligați să facem aerisiri pentru menținerea nivelului de oxigen, să nu ducă la pericol de incendiu. Temperaturile sunt deja de zero grade, temperatura ajunge să coboare vertiginos în saloane. Un organism care se luptă cu boală nu se poate lupta și cu frigul”, a mai spus Răul Pătrașcu.

"Am scos din magazii lenjeria de iarnă, plăpumi mai groase, soluții pe termen scurt"

„Nu mai avem căldură, caloriferele sunt reci la toate spitalele din Timișoara. Am ajuns la o soluție cu Consiliul Județean: instalații de climatizare avem în fiecare salon, am scos din magazii lenjeria de iarnă, plăpumi mai groase, soluții pe termen scurt. Mâine (miercuri, 27 octombrie - n.red.), pe termen mediu, CJ face o rectificare bugetară pentru instalarea unei centrale termice. Am finalizat, tot ce mai avem nevoie e o centrală pe care trebuie să o racordăm. Noi vom analiză și metode și tehnologii de ultima ora - microturbine pe cogenerare, dar vom vedea care pot fi implementate mai rapid.”, a mai explicat managerul Spitalului Județean Timișoara.